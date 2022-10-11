«Для домашнего ухода достаточно 4-х средств». Какую сумму белоруски готовы тратить на косметические процедуры?
Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Немного статистики, чтобы нам было что обсудить. Лишь 13 % представительниц прекрасного пола довольны своей внешностью. Чтобы скрыть недостатки, 61 % женщин начинают краситься с 13 лет, 37 % из опрошенных при этом тратят в месяц на косметику от 100 до 1 000 рублей, и это не считая косметических процедур.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Дорогие женщины, как вам такая статистика и сколько в месяц вы готовы тратить на косметику?
Виолетта Малькевич, модель 50+, основатель онлайн-школы по дыхательным практикам:
Статистика статистикой, у меня она своя. Я считаю, что это не траты – это вложения в себя, свою красоту.
Алеся Лакина:
Сколько вы готовы тратить в месяц?
Виолетта Малькевич:
По необходимости, так я скажу. То есть у меня нет такого, чтобы я прямо взяла и определенную сумму выкладывала. Сегодня я куплю тушь, завтра – помаду.
Алеся Лакина:
Под настроение?
Виолетта Малькевич:
Под настроение.
Наталья Надольская:
Я думаю, что Александра должна точно ориентироваться в цифрах как человек, который имеет дело с косметикой. Вам не показалась странной такая разбежка – от 100 рублей до 1 000? Так же можно было написать от 10 до 10 000.
Александра Демидова, косметик пятого разряда:
Дело в том, что каждый тратит по своим доходам. В принципе, для домашнего ухода женщине достаточно всего четырех средств в доме. Все остальное – добро пожаловать к косметологу, который подберет правильный уход в связи с вашими возможностями.
Алеся Лакина:
Анна, вы все-таки певица. Вы 100 % вкладываетесь в себя. Сколько по вашим подсчетам вы тратите?
Анна Трубецкая, певица:
Да, безусловно, сфера моей профессии обязывает всегда хорошо выглядеть. Моя косметичка очень большая, иногда конкурирует с косметичками некоторых визажистов. Так обязывает моя профессия – всегда быть начеку и в образе. Получается так, чтобы я могла себя собрать, у меня должна быть большая косметичка. Моя косметичка стоит дорого. Я как девушка проходила все этапы познания себя как женщины. Когда я только начала краситься, красилась очень ярко, много в дневное время. Потом я поняла, что естественная красота превыше всей, и стала уделять внимание на то, чтобы подчеркивать свои достоинства, а не разукрашивать боевой раскрас на лице.
Наталья Надольская:
Почему-то мы тактично избегаем конкретных цифр.
Анна Трубецкая:
Их просто нет.
Наталья Надольская:
Такое ощущение, что мы стесняемся назвать ту сумму, которую готовы потратить. Я не стесняюсь, могу сказать, боюсь ошибиться, плюс-минус – это 700-800 рублей в месяц, куда входят маникюр, педикюр, окрашивание, депиляция, маски, шампунь для волос. Можно перечислять бесконечно.
Анна Трубецкая:
Тогда, конечно, цифры имеют место быть. Сейчас я хочу пройти курс мезотерапии, это тоже плюс большой в бюджет. Я думаю, что 1 000-1 500 в месяц, где-то так.
Наталья Надольская:
Инна, вы не побоитесь сказать, сколько готовы тратить на свою внешность?
Инна Назарчик, врач клинической лабораторной диагностики:
Мне кажется, девушка, женщина готова тратить столько, сколько необходимо для того, чтобы выглядеть красиво. На что я хочу обратить внимание, все сказали об эстетической красоте, не подумав, что красота идет изнутри. Мы проговорили про маски, макияж, но никто не сказал, сколько мы должны потратить на наше здоровье, чтобы выглядеть хорошо, и что для этого необходимо. Мне кажется, важнее поддерживать свое здоровье. Только тогда, когда мы будем здоровы, наша кожа, волосы, ногти будут выглядеть соответствующим образом. Почему мы не учитываем эту статью расходов, фитнес?
Алеся Лакина:
Сразу чувствуется, что врач говорит.
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