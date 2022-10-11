«Для домашнего ухода достаточно 4-х средств». Какую сумму белоруски готовы тратить на косметические процедуры?

Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Немного статистики, чтобы нам было что обсудить. Лишь 13 % представительниц прекрасного пола довольны своей внешностью. Чтобы скрыть недостатки, 61 % женщин начинают краситься с 13 лет, 37 % из опрошенных при этом тратят в месяц на косметику от 100 до 1 000 рублей, и это не считая косметических процедур. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Дорогие женщины, как вам такая статистика и сколько в месяц вы готовы тратить на косметику?

Виолетта Малькевич, модель 50+, основатель онлайн-школы по дыхательным практикам:

Статистика статистикой, у меня она своя. Я считаю, что это не траты – это вложения в себя, свою красоту. Алеся Лакина:

Сколько вы готовы тратить в месяц? Виолетта Малькевич:

По необходимости, так я скажу. То есть у меня нет такого, чтобы я прямо взяла и определенную сумму выкладывала. Сегодня я куплю тушь, завтра – помаду. Алеся Лакина:

Под настроение? Виолетта Малькевич:

Под настроение. Наталья Надольская:

Я думаю, что Александра должна точно ориентироваться в цифрах как человек, который имеет дело с косметикой. Вам не показалась странной такая разбежка – от 100 рублей до 1 000? Так же можно было написать от 10 до 10 000.

Александра Демидова, косметик пятого разряда:

Дело в том, что каждый тратит по своим доходам. В принципе, для домашнего ухода женщине достаточно всего четырех средств в доме. Все остальное – добро пожаловать к косметологу, который подберет правильный уход в связи с вашими возможностями. Алеся Лакина:

Анна, вы все-таки певица. Вы 100 % вкладываетесь в себя. Сколько по вашим подсчетам вы тратите?

Анна Трубецкая, певица:

Да, безусловно, сфера моей профессии обязывает всегда хорошо выглядеть. Моя косметичка очень большая, иногда конкурирует с косметичками некоторых визажистов. Так обязывает моя профессия – всегда быть начеку и в образе. Получается так, чтобы я могла себя собрать, у меня должна быть большая косметичка. Моя косметичка стоит дорого. Я как девушка проходила все этапы познания себя как женщины. Когда я только начала краситься, красилась очень ярко, много в дневное время. Потом я поняла, что естественная красота превыше всей, и стала уделять внимание на то, чтобы подчеркивать свои достоинства, а не разукрашивать боевой раскрас на лице. Наталья Надольская:

Почему-то мы тактично избегаем конкретных цифр. Анна Трубецкая:

Их просто нет.