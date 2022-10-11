«Кукуруза хорошая у нас». В Беларуси завершается уборочная. Что происходит на полях?

Новости Беларуси. Уборка кукурузы и подготовка почвы к новому сельскохозяйственному сезону. Аграрии спешат завершить осенние полевые работы до заморозков – в последние теплые недели важно позаботиться о заделе на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успеть в срок потребовал и глава государства. За ходом работ в сельхозпредприятии «Утевское» Добрушского района наблюдала Анна Корольчук.

Люблю с техникой работать, поэтому и пошел работать в сельское хозяйство. Мне техника нравится сама по себе. Я с детства, как говорится, с отцом катался на технике постоянно. На выходных, на каникулах. Все время на технике.

Михаил – представитель семейной династии Марфушкиных. В сельхозпредприятии «Утевское» Добрушского района работают его отец, дядя и три родных брата. В 2022 году механизатор вышел на уборочную в четвертый раз.

Михаил Марфушкин, механизатор сельхозпредприятия «Утевское»:

С зерновыми, да. На комбайне, на зерновом не работал. Зерновые, в принципе, у нас нормальные. Кукуруза тоже нормальная. Погодные условия пока есть нормальные. Дождей немного. Кукуруза хорошая у нас.

Сейчас Михаил занят на заготовке кормов – убирает кукурузу на силос. Аграрии понимают важность этого этапа сельхозкампании: на зимний период они должны обеспечить питанием 3,5 тысячи буренок. От качества заготовки будут зависеть здоровье молочного стада и его продуктивность. Управляет процессом молодой руководитель. Артем Леванцов в должности директора только третий месяц.

Артем Леванцов, директор сельхозпредприятия «Утевское»:

Если раньше я работал агрономом в данном хозяйстве, основными задачами были растениеводство, кормозаготовка, то сейчас и животноводство, и механизация.

Заготовка кормов и сев зерновых в «Утевском» на финишной прямой – завершить работы нужно до заморозков, пока сохраняется теплая погода. Под озимые в хозяйстве отвели почти 1 800 гектаров, учитывая рапс. Впервые на зиму заложили ячмень, который хорошо зарекомендовал себя в наших широтах. На соседнем поле трактор обрабатывает землю под посевы следующего года. Благодаря осенней вспашке разрушается корневая система сорняков.

Важность подготовительных полевых работ подчеркнул и Президент. Подъем зяби – залог хорошего урожая в будущем году. На совещании с правительством и руководителями регионов он акцентировал внимание на оперативность в этом вопросе. «В Гомеле встретимся». Лукашенко закончил совещание с экономическим блоком темой сельского хозяйства.

Александр Лукашенко отметил: сегодня всем нужно сплотиться и ответственно отнестись к работе. Не только чтобы обеспечить себя, но и заработать на продовольствии.