Что покажут зрителям на кинофестивале «Лістапад»? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»

Новости Беларуси. Теме истинных ценностей будет посвящен 28-й Международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картины о мире и надежде покажут на экранах белорусских кинотеатров. По словам организаторов, сегодня зритель хочет видеть именно счастливых героев и хороший финал.
На кинофорум уже подано свыше 1 300 заявок почти из 90 стран. Цифры для фестиваля рекордные. Удивит публику и жанровое разнообразие форума: в программе игровое, документальное и авторское кино. Напомним, общими для картин станут вечные темы любви, семьи и веры.
Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Мы хотим, чтобы программа была интересная, и мы сейчас отсматриваем кино. Во-первых, мы хотим, чтобы кино несло какой-то позитив, потому что люди устали от стрессов, от негативного. Поэтому мы разговаривали с программными директорами, они говорят: постараемся сделать так, чтобы кино не убивало в людях надежду, оставляло какую-то веру. Вы помните, проводились дни кино разных стран, мы придерживаемся этой традиции. Но в этом году мы сделаем отдельный день белорусского кино. Мы будем показывать не ретроспективы, мы будем представлять как раз то, чем занимается белорусское кино сейчас, какие были итоги последних года-полутора. И что сейчас в производстве, и что мы предлагаем партнерам.
28-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 4-го по 11 ноября.