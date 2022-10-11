Что покажут зрителям на кинофестивале «Лістапад»? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы хотим, чтобы программа была интересная, и мы сейчас отсматриваем кино. Во-первых, мы хотим, чтобы кино несло какой-то позитив, потому что люди устали от стрессов, от негативного. Поэтому мы разговаривали с программными директорами, они говорят: постараемся сделать так, чтобы кино не убивало в людях надежду, оставляло какую-то веру. Вы помните, проводились дни кино разных стран, мы придерживаемся этой традиции. Но в этом году мы сделаем отдельный день белорусского кино. Мы будем показывать не ретроспективы, мы будем представлять как раз то, чем занимается белорусское кино сейчас, какие были итоги последних года-полутора. И что сейчас в производстве, и что мы предлагаем партнерам.

28-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 4-го по 11 ноября.