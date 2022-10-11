Мои нос и фигура меня устраивают. Певица Анна Трубецкая рассказала об отношении к пластической хирургии
Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы певица, у вас нет соблазна пластической хирургией? Может быть, вас что-то не устраивало когда-то в своей внешности?
Анна Трубецкая, певица:
Я к пластической хирургии отношусь абсолютно адекватно, с большой благодарностью в том плане, что медицина шагнула вперед. Качество имплантов, подхода к пластике правда изменилось. Но я даю себе четко оценку: сейчас меня все устраивает. Когда я рожу двух детей и, возможно, моя грудь потеряет форму, абсолютно без всякого презрения, если буду считать это нужным, сделаю операцию. Мой нос, фигура меня моя устраивает. То есть, если бы что-то было из того, что я могу помочь себе пластической хирургией, я без всякого презрения сделала бы это и не считаю это чем-то странным. Я за гармонию. Если нос картошкой, ты не можешь смотреть на себя в зеркало – пойди, сделай ринопластику, если есть такая возможность, для себя. Я абсолютно адекватно к этому отношусь.
Виолетта Малькевич, модель 50+, основатель онлайн-школы по дыхательным практикам:
Для себя, совершенно верно, не для Васи, не для Пети.
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