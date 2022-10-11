Мои нос и фигура меня устраивают. Певица Анна Трубецкая рассказала об отношении к пластической хирургии

Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы певица, у вас нет соблазна пластической хирургией? Может быть, вас что-то не устраивало когда-то в своей внешности?