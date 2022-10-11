«Мужчины любят, когда их гладят». Какие косметические процедуры выбирают современные белорусы?

Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Стыдно или не стыдно мужчине посещать косметолога или делать маникюр, педикюр? У нас есть Александра, которая скажет, с каким запросом к ней обращаются мужчины.

Александра Демидова, косметик пятого разряда:

На самом деле достаточно много мужчин, которые посещают косметолога. Буквально, наверное, лет пять назад их было не так много. Сейчас их становится больше. В основном, мужчины, конечно, приходят на чистку. После того, как они пришли на чистку, увидели результат, почему-то начинают возвращаться на массаж. Им начинают нравиться руки, тактильные ощущения. Наталья Надольская:

Потом им начинают нравиться мужчины. Простите, я не могу. Александра Демидова:

Нет, ко мне ходят достаточно брутальные мужчины. Наталья Надольская:

Им начинает нравиться массаж.