«Мужчины любят, когда их гладят». Какие косметические процедуры выбирают современные белорусы?
Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Стыдно или не стыдно мужчине посещать косметолога или делать маникюр, педикюр? У нас есть Александра, которая скажет, с каким запросом к ней обращаются мужчины.
Александра Демидова, косметик пятого разряда:
На самом деле достаточно много мужчин, которые посещают косметолога. Буквально, наверное, лет пять назад их было не так много. Сейчас их становится больше. В основном, мужчины, конечно, приходят на чистку. После того, как они пришли на чистку, увидели результат, почему-то начинают возвращаться на массаж. Им начинают нравиться руки, тактильные ощущения.
Наталья Надольская:
Потом им начинают нравиться мужчины. Простите, я не могу.
Александра Демидова:
Нет, ко мне ходят достаточно брутальные мужчины.
Наталья Надольская:
Им начинает нравиться массаж.
Александра Демидова:
Нет, ко мне ходят парами – муж с женой. Сначала приходит женщина, потом советует своему мужу. Муж приходит и остается более постоянным клиентом, чем жена – бывает и такое. Конечно, в основном, это массажи, потому что действительно мужчины любят, когда их гладят. Пилинги, скажем, редко делают. Как я сказала, в основном чистки и массажи.
Наталья Надольская:
Я заметила, что действительно мужчин с маникюром как-то стало больше. Значит, наверное, маникюр – это уже тоже для них, скажем так, обычная процедура?
Александра Демидова:
В наш салон достаточно много ходит мужчин на маникюр. Очень востребованная услуга стала – подология. У мужчин, кстати, эта проблема достаточно частая. Я скажу, мужчины стали внимательнее следить.
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