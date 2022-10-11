«Цинк и железо не усваиваются вместе». Почему многие врачи против приёма поливитаминов?
Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Откуда такое повальное увлечение коллагеном?»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сейчас все повально пьют коллаген в любом виде – разводят, в жидком. Что это за увлечение коллагеном?
Юрий Царев, телеведущий:
Зачем его пить, когда можно пить витамин С?
Александра Демидова, косметик пятого разряда:
По поводу коллагена – не доказано.
Наталья Надольская:
Откуда такое повальное увлечение коллагеном? Все считают, что должны принимать коллаген.
Александра Демидова:
Реклама, маркетинг.
Анна Трубецкая, певица:
Просто мода, как хлорофилл и все остальное.
Александра Демидова:
Это абсолютно не доказано.
«Врачи против того, чтобы принимать поливитамины»
Анна Трубецкая:
Я слышала про то, что сейчас современные врачи против того, чтобы принимать поливитамины, когда очень много витаминов в одной капсуле. Потому что ты можешь один дефицит восполнять, а, если предположим, у тебя цинка много, а он есть в этой одной таблетке поливитамина, то будет переизбыток. Это может быть даже токсичной дозой – некоторые витамины. То есть против этих поливитаминов – 500 витаминов в одной таблетке.
Юрий Царев:
Есть еще по поводу поливитаминов один нюанс. Во-первых, все эти витамины искусственного происхождения. Они все – это многослойная таблетка, по большей части там непонятны дозировки этих витаминов, потому что, действительно, есть синергетики, есть антагонисты. Синергетики, которые работают, соответственно, друг с другом, антагонисты, которые не работают. Например, цинк и железо не усваиваются вместе, потому что борются за белки, которые являются их транспортом в клетку.
Инна Назарчик, врач клинической лаборатории диагностики:
Переносчиками.
Анна Трубецкая:
Пить их вместе нельзя в одной горсти?
Юрий Царев:
Нет, нельзя. Их можно пить через какой-то промежуток времени. Точно так же цинк. Когда мы поднимаем уровень цинка, у нас снижается уровень меди в организме. Точно так же у нас, например, витамин А не усваивается без цинка. То есть люди пьют витамин А для зрения, но не принимают цинк, он у них не усваивается.
Виолетта Малькевич, модель 50+, основатель онлайн-школы по дыхательным практикам:
Без жира точно так же.
Анна Трубецкая:
Витамин D без жирной среды.
Витамины не так безопасны, как это кажется на первый взгляд
Юрий Царев:
Что касается витамина D3, например: люди бесконтрольно принимают витамин D3, а на самом деле это очень сложная схема приема. Необходимо постоянно…
Инна Назарчик:
Контролировать уровень витамина D, потому что переизбыток влечет за собой очень серьезные последствия для организма. Неизвестно, что хуже – дефицит или переизбыток.
Анна Трубецкая:
Усваивается он в жирной среде, то есть авокадо, рыба или Омега-3.
Инна Назарчик:
Да, совершенно верно, это жирорастворимый витамин. Их четыре – витамин А, D, Е и К.
Виолетта Малькевич:
Все хорошо в меру.
Анна Трубецкая:
Я просто с этим столкнусь – пила витамин D и не могла понять, почему с интервалом в полгода он у меня не растет. Когда я пришла к своему доктору и говорю: «У меня не растет витамин D, зачем я его тогда пью?» Мы выяснили в чем проблема, что нужно его пить с чем-то жирным или есть, например, с авокадо, жирной рыбкой или чем-то еще. Сейчас у меня схема: витамин D вместе в горсти с Омега 3.
Юрий Царев:
Витамины не так безобидны и безопасны, как это кажется на первый взгляд. Потому что у нас принято так: «вита» – это жизнь, «мина» – это минерал. Это минерал жизни – витамин, и ничего плохого эти витамины нам не сделают. Витамин С является самым гипераллергенным витамином из всех существующих. То есть на витамин С может быть конкретная аллергия. Все эти вещи должны назначаться и дозировки непосредственно медиками.
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