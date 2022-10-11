«Цинк и железо не усваиваются вместе». Почему многие врачи против приёма поливитаминов?

Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Откуда такое повальное увлечение коллагеном?» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сейчас все повально пьют коллаген в любом виде – разводят, в жидком. Что это за увлечение коллагеном?

Юрий Царев, телеведущий:

Зачем его пить, когда можно пить витамин С?

Александра Демидова, косметик пятого разряда:

По поводу коллагена – не доказано. Наталья Надольская:

Откуда такое повальное увлечение коллагеном? Все считают, что должны принимать коллаген. Александра Демидова:

Реклама, маркетинг.

Анна Трубецкая, певица:

Просто мода, как хлорофилл и все остальное. Александра Демидова:

Это абсолютно не доказано. «Врачи против того, чтобы принимать поливитамины» Анна Трубецкая:

Я слышала про то, что сейчас современные врачи против того, чтобы принимать поливитамины, когда очень много витаминов в одной капсуле. Потому что ты можешь один дефицит восполнять, а, если предположим, у тебя цинка много, а он есть в этой одной таблетке поливитамина, то будет переизбыток. Это может быть даже токсичной дозой – некоторые витамины. То есть против этих поливитаминов – 500 витаминов в одной таблетке. Юрий Царев:

Есть еще по поводу поливитаминов один нюанс. Во-первых, все эти витамины искусственного происхождения. Они все – это многослойная таблетка, по большей части там непонятны дозировки этих витаминов, потому что, действительно, есть синергетики, есть антагонисты. Синергетики, которые работают, соответственно, друг с другом, антагонисты, которые не работают. Например, цинк и железо не усваиваются вместе, потому что борются за белки, которые являются их транспортом в клетку.

Инна Назарчик, врач клинической лаборатории диагностики:

Переносчиками. Анна Трубецкая:

Пить их вместе нельзя в одной горсти? Юрий Царев:

Нет, нельзя. Их можно пить через какой-то промежуток времени. Точно так же цинк. Когда мы поднимаем уровень цинка, у нас снижается уровень меди в организме. Точно так же у нас, например, витамин А не усваивается без цинка. То есть люди пьют витамин А для зрения, но не принимают цинк, он у них не усваивается.

Виолетта Малькевич, модель 50+, основатель онлайн-школы по дыхательным практикам:

Без жира точно так же. Анна Трубецкая:

Витамин D без жирной среды. Витамины не так безопасны, как это кажется на первый взгляд Юрий Царев:

Что касается витамина D3, например: люди бесконтрольно принимают витамин D3, а на самом деле это очень сложная схема приема. Необходимо постоянно… Инна Назарчик:

Контролировать уровень витамина D, потому что переизбыток влечет за собой очень серьезные последствия для организма. Неизвестно, что хуже – дефицит или переизбыток. Анна Трубецкая:

Усваивается он в жирной среде, то есть авокадо, рыба или Омега-3. Инна Назарчик:

Да, совершенно верно, это жирорастворимый витамин. Их четыре – витамин А, D, Е и К. Виолетта Малькевич:

Все хорошо в меру.