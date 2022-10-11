Федерация профсоюзов: «Если у нас не растут зарплаты, то почему должны расти цены? Это несправедливо»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства. Юлия Бешанова, СТВ:

Если говорить о потребительской корзине, при мониторинге вы отмечали в связи с таким взрывным ростом цен, меньше ли она стала, стали ли люди отказываться от каких-то привычных продуктов? «Мы сейчас заморозили цены. Это правильно, что сказали «стоп» на определенное время»

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Я хочу сказать, что мы обычно привязываемся к такому понятию, как потребительская корзина в старом восприятии, то есть семья из четырех человек: мама, папа, двое деток. Я бы не сказала, что она сильно «выстрелила», потому что люди основные продукты питания, которые они берут и которые до недавнего времени попадали в понятие социально значимых товаров, эта группа росла не так быстро. Но как только мы говорили, что тот или иной товар становится социально значимым… У нас же как – люди на выдумку хитры. Еще 5-10 марок появляется, немножко меняются, но ценник сразу начинает взлетать на все остальное. И получается, что в потребительскую корзину входят те продукты, которые чаще всего люди покупают, и оно не так сильно сказывалось. Но в регионах потребительская корзина варьируется – не сильно, но отличия есть. Здесь другая ситуация. Мы сейчас заморозили цены. Это правильно, что сказали «стоп» на определенное время, пока не разберемся с тем, о чем говорил коллега. Но что у нас произошло, потому что многих сейчас эта тема волнует, я знаю. Юлия Бешанова:

Конечно, и нам звонят по поводу того, что везде сейчас. «Если у нас не растут заработные платы, то почему у нас должны расти цены? Это несправедливо»

Елена Манкевич:

Есть производитель, который производит, допустим, разные виды молочной продукции. Он поставляет в магазины, сети. А магазины, сети берут, например, какой-то глазированный сырок. Мы знаем, что там может быть 10 дней до окончания срока годности, может быть свежий. Они поставили туда, цена у производителя уже поменялась, но они у него не заказывали, потому что им еще не надо, у них старые запасы по годности еще есть. И так по разным магазинам. Теперь получается, что производитель должен по разным ценам поставлять в магазины товар свой. Потому что кто-то не заказал, кто-то заказал – таких моментов много. Здесь мы говорим, что нужно поменять комплексно, по всей цепочке: от производителя – посмотреть, где он сможет снизить свою цену, чем поделиться, где убрать лишних посредников, потому что полностью без посредников, я согласна, не обойтись. Но настолько эта цепочка растянута, настолько стала ненормальной. Это и есть тот рубль между яблоками, о котором я говорила, это все на этом накручивается. И плюс конечная – чем могут поделиться торговые сети. Только исходя из этого, когда будет понятно, как мы работаем. И для всех одинаковые условия на какой-то определенный период. Мы не говорим, что кто-то лучше, кто-то хуже – у нас все одинаковы. Но если у нас не растут заработные платы, то почему у нас должны расти цены? Это несправедливо. Те же пенсии и пособия. Фонд социальной защиты населения – оттуда же и пенсии платятся, правильно? У нас 385 тысяч субъектов хозяйствования, но возбуждено только 10 уголовных дел. Это много или мало для Беларуси?