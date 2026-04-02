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В Беловежской пуще зарегистрировано более 250 видов птиц

02 апреля 2026 07:44
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В Национальном парке «Беловежская пуща» зарегистрировано более 250 видов птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых высоких показателей среди всех заповедных территорий Беларуси. Из общего списка в 344 вида по стране, свыше 180 используют пущу как место для размножения.

В Беловежской пуще зарегистрировано более 250 видов птиц-2

Специалисты отмечают: такое разнообразие стало возможным благодаря сохранности экосистем и строгой охране природных территорий. Здесь обитают 64 вида, занесенные в Красную книгу страны. Статус территории международного значения имеют и сама Беловежская пуща, и болото Дикое. Последнее – одно из ключевых мест обитания вертлявой камышевки, редчайшей европейской певчей птицы, находящейся под угрозой исчезновения.

Значимую роль в сохранении биоразнообразия играет и популяция большого подорлика: в Беларуси около двух сотен пар, и значительная часть – именно в пуще. Отдельная страница орнитофауны – ночные хищники. В национальном парке встречаются 11 видов сов. Контраст впечатляет: филин может весить до трех килограммов, тогда как воробьиный сыч – всего 60 граммов.

Особая гордость пущи – гнездование всех десяти европейских видов дятлов. Это уникальный показатель для региона и еще одно подтверждение высокого природоохранного статуса территории.

Польша начинает строительство забора на еще одном участке границы с Беларусью.

# Национальный парк «Беловежская пуща»

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