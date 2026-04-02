В Беловежской пуще зарегистрировано более 250 видов птиц

В Национальном парке «Беловежская пуща» зарегистрировано более 250 видов птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых высоких показателей среди всех заповедных территорий Беларуси. Из общего списка в 344 вида по стране, свыше 180 используют пущу как место для размножения.

Специалисты отмечают: такое разнообразие стало возможным благодаря сохранности экосистем и строгой охране природных территорий. Здесь обитают 64 вида, занесенные в Красную книгу страны. Статус территории международного значения имеют и сама Беловежская пуща, и болото Дикое. Последнее – одно из ключевых мест обитания вертлявой камышевки, редчайшей европейской певчей птицы, находящейся под угрозой исчезновения.

Значимую роль в сохранении биоразнообразия играет и популяция большого подорлика: в Беларуси около двух сотен пар, и значительная часть – именно в пуще. Отдельная страница орнитофауны – ночные хищники. В национальном парке встречаются 11 видов сов. Контраст впечатляет: филин может весить до трех килограммов, тогда как воробьиный сыч – всего 60 граммов.

Особая гордость пущи – гнездование всех десяти европейских видов дятлов. Это уникальный показатель для региона и еще одно подтверждение высокого природоохранного статуса территории.