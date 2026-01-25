Лукашенко поздравил с профессиональным праздником деятелей науки

Лукашенко – учёным: наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы. Подробности здесь .

Отечественная наука по праву является стратегическим ресурсом опережающего развития и важнейшей опорой национальной экономики и общества. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с профессиональным праздником деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства пожелал представителям научного сообщества здоровья, счастья и новых открытий на благо родной страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря высокому профессионализму белорусских ученых достигнуты значимые успехи в области космоса и авиации, микроэлектроники и атомной энергетики, медицины и фармации, биотехнологий и умного сельского хозяйства. Это серьезный стимул двигаться вперед.

Сегодня перед научным сообществом стоят задачи, связанные с реализацией приоритетных направлений научной и инновационной деятельности, продвижением междисциплинарных исследований и внедрением передовых технологий в практику. Однако главный акцент сделан на сохранении интеллектуального потенциала нации и укреплении технологического суверенитета, который в современных реалиях служит фундаментом независимости и конкурентоспособности страны. Убежден, что накопленный опыт, преемственность и четкая ориентация на конкретный результат позволят белорусской науке достичь поставленных целей.