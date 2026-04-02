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Вызов от МЧС – столичные спасатели провели конкурс среди колледжей

02 апреля 2026 07:30
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В Минске прошел конкурс «Вызов от МЧС». В нем участвовали 27 учреждений среднего специального образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревновались в трех номинациях: «Социальный проект», «Социальный видеоролик МЧС» и «Proбезопасность» – ролики для социальных сетей.

Вызов от МЧС – столичные спасатели провели конкурс среди колледжей-2

Ребята представили инновационные идеи и видеоработы, посвященные предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особое внимание – главной причине детской гибели: оставлению детей без присмотра. Среди проектов – яркие плакаты, мультфильмы и даже веб-игры.

В Минске проходит финал республиканского конкурса «Я патриот своей страны».

Вызов от МЧС – столичные спасатели провели конкурс среди колледжей-4

Наталья Власкина, педагог Минского государственного колледжа полиграфии имени В.З. Хоружей:
Эта игра была разработана учащимися колледжа и педагогами. То есть техническая база была на мне, учащиеся подали идею и где-то корректировали. Мы его создали для того, чтобы дети запоминали правила, но они их реально запоминали и проигрывали. Они просто прослушали и забыли. Когда они играют, есть ачивки, есть соревновательный момент, они лучше это запоминают. И у них откладывается это в памяти. Потому что помнишь, я играл, я набрал две звезды, а ты три. Почему? Потому что я не помнил, как действовать, когда на кухне горит сковорода.

После защиты проектов спасатели провели показательное выступление. Участников ждала полевая кухня, а затем – просмотр десяти лучших видеороликов. Музыкальный подарок сделали кавербенд и солисты духового оркестра МЧС. Практика показывает: работа с молодежью наиболее эффективна, когда обучение проходит в игровой и соревновательной форме. По итогам конкурса жюри определило победителей во всех трех номинациях.

# МЧС Беларуси # Конкурс

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