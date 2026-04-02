Вызов от МЧС – столичные спасатели провели конкурс среди колледжей

Наталья Власкина, педагог Минского государственного колледжа полиграфии имени В.З. Хоружей:

Эта игра была разработана учащимися колледжа и педагогами. То есть техническая база была на мне, учащиеся подали идею и где-то корректировали. Мы его создали для того, чтобы дети запоминали правила, но они их реально запоминали и проигрывали. Они просто прослушали и забыли. Когда они играют, есть ачивки, есть соревновательный момент, они лучше это запоминают. И у них откладывается это в памяти. Потому что помнишь, я играл, я набрал две звезды, а ты три. Почему? Потому что я не помнил, как действовать, когда на кухне горит сковорода.

После защиты проектов спасатели провели показательное выступление. Участников ждала полевая кухня, а затем – просмотр десяти лучших видеороликов. Музыкальный подарок сделали кавербенд и солисты духового оркестра МЧС. Практика показывает: работа с молодежью наиболее эффективна, когда обучение проходит в игровой и соревновательной форме. По итогам конкурса жюри определило победителей во всех трех номинациях.