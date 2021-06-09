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Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?

09 июня 2021 11:25
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Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?-1

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Что необходимо для того, чтобы попасть в кризисную комнату? Достаточно ли просто приехать? Ведь зачастую женщина в состоянии стресса не в состоянии куда-то звонить.

Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?-4

Владимир Матвееня, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска:
Граждане, которые пожелают воспользоваться услугами кризисной комнаты, они должны обратиться в территориальный центр либо в другие органы за помощью. Это правоохранительные органы, органы по труду и занятости, здравоохранению, образования и другие территориальные центры.

Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?-7

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:
Проще всего обратиться в милицию.

Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?-10

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему милиция не рассказывает о том, что есть такие комнаты, где можно переждать?

Сергей Красуцкий:
У нас сотрудник должен объяснить, подсказать человеку, который потерпел от насилия в семье, о том, что есть возможность кризисной комнаты – дать ему телефон, адрес, это первое. Второе – если ситуация не критическая, взять у него разрешение на передачу информации об этом в соответствующую службу, которая в последующем может оказать помощь.

Елена Кругликова:
Вы можете направить?

Сергей Красуцкий:
Абсолютно верно.

Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?-13

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
В милиции абсолютно все проработано, в центрах все проработано. Вся проблема – в человеке. Никто не имеет права ни ругать, ни бить, ни насиловать. Но… вот подошло такое настроение у человека, он позволяет это делать.

Алеся Лакина:
Мне кажется, тираны обычно быстрее женятся, заводят детей, чтобы свою жертву удержать рядом с собой. Опять же, женщина, у которой есть дети, страдает от домашнего насилия, она боится звонить в милицию, потому что ее поставят на СОП.

Надежда Цыркун:
Кто ее заставляет жить с убийцей? Кто заставляет свободного образованного человека находиться в рабской зависимости, кто?

Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?-16

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть такие ситуации, когда мужчина, например, угрожает, говорит: «Если ты от меня уйдешь, я заберу у тебя детей и вообще тебя убью, подкараулю под подъездом».

Надежда Цыркун:
Кстати, мы говорим: женщина обиженная. Мужчину сильно дискриминируют, унижают точно так же. Если у него чего-то не получилось, ему говорят: «Ты ненастоящий мужчина». По поводу детей. Детьми манипулирует тоже женщина. Когда ситуация расставания, она говорит: «Ты детей не увидишь».

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# Насилие # общество # Елена Кругликова # Владимир Матвееня # Сергей Красуцкий # Алеся Лакина # Надежда Цыркун # Юлия Самусенко # Фотофакт

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