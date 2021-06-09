Для чего нужны кризисные комнаты и как туда обратиться?

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Что необходимо для того, чтобы попасть в кризисную комнату? Достаточно ли просто приехать? Ведь зачастую женщина в состоянии стресса не в состоянии куда-то звонить.

Владимир Матвееня, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска:

Граждане, которые пожелают воспользоваться услугами кризисной комнаты, они должны обратиться в территориальный центр либо в другие органы за помощью. Это правоохранительные органы, органы по труду и занятости, здравоохранению, образования и другие территориальные центры.

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:

Проще всего обратиться в милицию.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему милиция не рассказывает о том, что есть такие комнаты, где можно переждать? Сергей Красуцкий:

У нас сотрудник должен объяснить, подсказать человеку, который потерпел от насилия в семье, о том, что есть возможность кризисной комнаты – дать ему телефон, адрес, это первое. Второе – если ситуация не критическая, взять у него разрешение на передачу информации об этом в соответствующую службу, которая в последующем может оказать помощь. Елена Кругликова:

Вы можете направить? Сергей Красуцкий:

Абсолютно верно.