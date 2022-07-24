«Бросили нас без еды, без воды, без власти». Почему жители Мариуполя решили переехать именно в Могилёв?

Новости Беларуси. Беларусь с начала спецоперации приняла уже более 40 тысяч украинцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы оказываем помощь соседям с первого дня конфликта и до сих пор. Больше всего беженцев из Украины прибывает в нашу страну транзитом через ЕС. Так безопаснее, чем напрямую. Но больше 15 тысяч человек перешли границу именно так. В Могилеве кует свою новую жизнь еще она семья из Мариуполя. Кривошеевы уезжали из приморского города под пулями. В Беларусь ехали к родственникам.

Анатолий Кривошеев:

Родственники здесь наши, а куда ехать? В Европе кому мы нужны? Да никому мы там не надо. А родственники как-то помогут. Поддержат чем-то, да и сейчас поддерживают, помогают как могут. В Мариуполе семья заканчивала строительство нового дома. Этим летом там планировали отметить новоселье. Но все планы рухнули, как и стены соседних домов. Анатолий Кривошеев:

Бросили нас без еды, без воды, без власти. Предоставлены сами себе были, люди выживали как могли. Есть добывали, где могли. Прикрылись нами как живым щитом, использовали. Никто нас не выпускал. Относились к нам не очень хорошо, не как к гражданам, как защитники должны были. 20-летний Вячеслав скучает по морю. С ним были связаны все его мечты: после техникума окончить курсы моряка и покорять волны. Сейчас в Беларуси молодой человек осваивает новую профессию. Вместе с отцом он работает в литейном цеху могилевского предприятия «Ольса». С начала весны здесь трудоустроили уже пять украинцев.

Вячеслав Кривошеев:

Четвертую неделю работаем, нас учат. Для меня это было совершенно новое, незнакомое. Получается потихоньку, есть свои сложности. Беларусь нравится, красиво тут, природа – это очень хорошо. У нас в Мариуполе этого не хватало с заводами. Чистый воздух. По стечению обстоятельств обучает украинцев земляк из Донбасса.

Владимир Ревуцкий, рабочий предприятия по производству мебели:

Это был 1988 год. Мы с женой приняли решение уехать из Краснодона в Беларусь. Бог миловал. А теперь ситуация другая: эти ребята через горе попали сюда. Как быть равнодушным к человеческому горю? Поэтому веду обучение трех человек из Мариуполя и два наших могилевских. Как-то так сложилось. Чем могу, тем помогаю. С каждым днем все больше украинцев принимает решение остаться в Беларуси навсегда. Даже те, кто раньше рассматривал Синеокую как временный причал, хотят сменить статус гостя на гражданина. Дмитрий Викторович переехал в Беларусь с женой и сыном из Луганской области в 2009, здесь родилась дочка. Понравилась страна, родные тоже здесь. Спустя 7 лет на Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт. Луганская область стала неподконтрольна Украине, поэтому Петровы получили отказ от Киева на выписку из страны и получение белорусского гражданства. Благодаря Указу, подписанному Президентом, накануне они обрели надежду, паспорт они получат в упрощенном порядке.