«Чтобы они видели, как они реально будут работать». Как изменяется медицинская практика?

Новости Беларуси. Перспективы развития здравоохранения в Беларуси и последипломное образование врачей. Эти вопросы на этой неделе стали темой для обсуждения на высшем уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства вместе с представителями Министерства здравоохранения и профильных вузов оценивал целесообразность изменений в системе, а главное – возможность организовать их в сложный санкционный период. Как обстоят дела с медицинским образованием сегодня, разбиралась Анна Корольчук.

С 9 утра понедельника, 18 июля, абитуриенты штурмуют университеты. У желающих попасть на бюджетные места есть всего неделя, чтобы подать документы. В Гомельском медуниверситете такую возможность получат 360 первокурсников. Около трети из них будут целевики.

В 2021 году в вузе появилась новая специальность – медико-профилактическое дело. Здесь готовят будущих врачей-гигиенистов, эпидемиологов и вирусологов. Спрос на таких специалистов последнее время обусловлен планетарными эпидвызовами. У счастливчиков, которые попадут в списки студентов-медиков, впереди шесть лет напряженной учебы. Вячеслав Гришечкин находится на последнем этапе этого пути – закончив летнюю практику студент перейдет на выпускной курс. С направлением субординатуры он давно определился. Длительная подготовка в течение 2-3 лет. Новый метод для подготовки медиков может появиться в Беларуси. Подробнее.

Вячеслав Гришечкин, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Профиль, который меня заворожил своими операциями, работой с пациентами – это сосудистая хирургия. Мне очень повезло, что я встретил настолько чудесных людей, умных и образованных специалистов. Они учат, они дают работать и дают почву для развития. Никогда не отказывают ни в чем и поддерживают в начинаниях.

Большую часть свободного времени Вячеслав проводит в стенах областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. Четыре года назад молодой человек пришел сюда за материалами для исследования. Врачи оценили его интерес и разрешили приходить на операции, чтобы набираться опыта. Такой шанс упускать было нельзя – в госпитале можно изучить самые современные методы лечения. Техническая база постоянно обновляется: этой весной здесь появилась рентгенэндоваскулярная операционная. Ангиографический комплекс спас уже около 100 пациентов с инфарктом головного мозга, которые ранее считались неоперабельными. С его помощью врачи получили доступ к точной диагностике.

Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны:

Практика должна проходить в учреждениях, которые имеют на своей базе достаточно и материального оснащения, и специалистов, которые могут их научить. Поэтому мне кажется, что создание у нас в стране именно клиник университетских позволит повысить образование наших студентов. Не только студентов, но и образование врачей в последипломной практике. Это позволит им посмотреть на медицину более современных вариантов, посмотреть на достижения медицины.

На базе госпиталя сейчас работают четыре кафедры медицинского университета, а с осени учреждение получит статус университетской клиники. Преподавательский состав усилят – появится больше кураторов, которые будут совмещать лечебный и обучающий процесс. Откроется кафедра медицинской реабилитации, востребованная в последние годы. А такой практический вход в профессию на пользу не только для студентов, но и помощь для самих врачей. Будущие коллеги совсем скоро пополнят белорусское семейство «белых халатов». Интегрируют учебу в практическое здравоохранение не только в областном центре, но и в районах. Так, на базе Кормянской лаборатории общей практики работает белорусско-японский научно-образовательный центр, который ежегодно принимает студентов 6 курса.