Тысячный студент получил диплом в 2022-м. Как Гомельский медуниверситет готовит иностранных студентов?

Новости Беларуси. Перспективы развития здравоохранения в Беларуси и последипломное образование врачей. Эти вопросы на этой неделе стали темой для обсуждения на высшем уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства вместе с представителями Министерства здравоохранения и профильных вузов оценивал целесообразность изменений в системе, а главное – возможность организовать их в сложный санкционный период. «Чтобы они видели, как они реально будут работать». Как изменяется медицинская практика?

Клиническая база Гомельского медуниверситета включает более 20 больниц, есть и своя исследовательская лаборатория. Здесь изучают молекулярную генетику – на смарт-оборудовании можно расшифровать геном любого микроорганизма, в том числе и коронавируса. Недавно вуз прошел аккредитацию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования. В 2022 году его диплом получил тысячный по счету иностранный студент. Пятикурсницы из Туркменистана Сона Султыева и Ширин Джумаева своим выбором университета довольны. Сейчас девушки проходят практику в областном роддоме.

Ширин Джумаева, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

Я приехала в Беларусь, так как мой брат здесь учится, отучился тоже, уже работает в Туркменистане. Он меня позвал сюда, сказал, что здесь все условия для студента. И все здесь хорошо, спокойно, мирно. Как вторая страна наша. Из-за этого я приехала сюда. Я хочу стать акушер-гинекологом. Уже как закончу, хочу еще поступить, хочу еще учиться, чтобы стать хорошим специалистов.

Сона Султыева, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

Теории хватило, а практики поменьше. Потому что у нас так попало, что третий курс – самый серьезный, прям вся база там. У нас попал карантин, коронавирус. Мы поменьше начали ходить к больным, навещать больных. Все было строго. А так сейчас уже учат нас. Говорят, если студент хочет, то все врачи, все преподаватели вообще не против. Они хотят, чтобы мы приходили в больницу. В любое время двери для нас открыты.