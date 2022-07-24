«В тот момент мы не думали, что мы выживем». История семьи из Мариуполя, которой удалось выехать в Беларусь

Новости Беларуси. А тем временем Беларусь с начала спецоперации приняла уже более 40 тысяч украинцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы оказываем помощь соседям с первого дня конфликта и до сих пор. Больше всего беженцев из Украины прибывает в нашу страну транзитом через ЕС. Так безопаснее, чем напрямую. Но больше 15 тысяч человек перешли границу именно так.

Ольга Коршун, СТВ:

Беженцы из Украины получают в Беларуси все, в чем нуждаются. Мир и спокойствие, наверное, главное, чем мы можем поделиться с соседями, но еще у них есть возможность полностью интегрироваться в наше общество.

Да и вообще это касается не только украинцев. На неделе почти 500 иностранцев получили белорусское гражданство. Соответствующий Указ подписал Президент. Большинство из них, по понятным причинам, это украинцы. Но они-то и больше других ратовали за белорусский паспорт. С августа-2021 белорусами стали больше 4 000 жителей Украины. Еще около 1 000 обращений – на рассмотрении. Ласково просимо, одним словом.

А вот в Украине демографические проблемы растут. Страна входит в пятерку государств по темпам сокращения населения. Еще хуже идут дела в Литве и Латвии. Хотя казалось бы, бежать из благоустроенной Европы. Куда? Зачем?

Но на эти вопросы нам сложно ответить. А вот почему украинцы остаются в Беларуси и мечтают, чтобы их дети родились тут – об этом расскажут сами люди, для которых Беларусь стала и местом, чтобы перевести дух, и уже настоящим домом.

С ними встретилась наша Юлия Мычка, которая и сама когда-то бежала в Беларусь от войны на Донбассе, и обрела здесь, как минимум, любимую работу, а как максимум еще одну Родину.

Свои первые шаги маленькая украинка Злата Яворская делает по белорусской земле. Три месяца назад ее семье удалось чудом вырваться из осажденного Мариуполя. Двое суток без сна, тысячи километров. На уставших украинцев внимание обратил работник одной и з белорусских заправок. Многодетной семье мужчина предложил сначала чашку кофе, а потом и крышу над головой. С тех пор семья Яворских не устает благодарить каждого белоруса, а таких немало, кто помог и до сих помогает начать здесь все сначала.