«В тот момент мы не думали, что мы выживем». История семьи из Мариуполя, которой удалось выехать в Беларусь
Новости Беларуси. А тем временем Беларусь с начала спецоперации приняла уже более 40 тысяч украинцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы оказываем помощь соседям с первого дня конфликта и до сих пор. Больше всего беженцев из Украины прибывает в нашу страну транзитом через ЕС. Так безопаснее, чем напрямую. Но больше 15 тысяч человек перешли границу именно так.
Ольга Коршун, СТВ:
Беженцы из Украины получают в Беларуси все, в чем нуждаются. Мир и спокойствие, наверное, главное, чем мы можем поделиться с соседями, но еще у них есть возможность полностью интегрироваться в наше общество.
Да и вообще это касается не только украинцев. На неделе почти 500 иностранцев получили белорусское гражданство. Соответствующий Указ подписал Президент. Большинство из них, по понятным причинам, это украинцы. Но они-то и больше других ратовали за белорусский паспорт. С августа-2021 белорусами стали больше 4 000 жителей Украины. Еще около 1 000 обращений – на рассмотрении. Ласково просимо, одним словом.
А вот в Украине демографические проблемы растут. Страна входит в пятерку государств по темпам сокращения населения. Еще хуже идут дела в Литве и Латвии. Хотя казалось бы, бежать из благоустроенной Европы. Куда? Зачем?
Но на эти вопросы нам сложно ответить. А вот почему украинцы остаются в Беларуси и мечтают, чтобы их дети родились тут – об этом расскажут сами люди, для которых Беларусь стала и местом, чтобы перевести дух, и уже настоящим домом.
С ними встретилась наша Юлия Мычка, которая и сама когда-то бежала в Беларусь от войны на Донбассе, и обрела здесь, как минимум, любимую работу, а как максимум еще одну Родину.
Свои первые шаги маленькая украинка Злата Яворская делает по белорусской земле. Три месяца назад ее семье удалось чудом вырваться из осажденного Мариуполя. Двое суток без сна, тысячи километров. На уставших украинцев внимание обратил работник одной и з белорусских заправок. Многодетной семье мужчина предложил сначала чашку кофе, а потом и крышу над головой. С тех пор семья Яворских не устает благодарить каждого белоруса, а таких немало, кто помог и до сих помогает начать здесь все сначала.
Александр Яворский:
Все внушает уверенность, что здесь все будет хорошо. Нам помогают отовсюду. И Красный Крест нам помогает, огромное спасибо им. И руководство нашего завода нам помогает. Так что мы уверены. Тут люди отзывчивые, добрые. Беларусь похожа на наш Донбасс, просто что тут зелени больше, лучше. Самое главное, что моим детям тут хорошо. А остальное все придет самом собой. Чтобы детям было хорошо, чтобы они не содрогались от этих взрывов, ничего не боялись.
Сейчас украинцы просят у неба одного – мира. О пережитом кошмаре не могут говорить без слез.
София Яворская:
Дети здесь просто начали оживать, вот это хорошо.
Вить новое гнездо в Беларуси оказалось несложно. Весомую поддержку (от гуманитарной помощи до возможности трудоустроиться) украинцам оказывает Красный Крест, к решению проблем активно подключаются другие службы. Александру даже не пришлось менять профессию. На могилевский завод он устроился работать в литейный цех по своей специальности. В зарплате даже выиграл, чему семья, конечно, очень рада. С трудоустройством решился и жилищный вопрос: от предприятия мужа украинцам дали в общежитии целый блок. На днях в его в коридоре обуви стало еще больше. Из Мариуполя к Софии приехала родная сестра с сыном. Не в гости, а на совсем. Василиса в Беларуси всего три дня, а уже нашла работу. Женщина будет трудиться санитаркой в больнице по соседству.
Василиса Непочатова:
Мы готовы начинать все с нового листа, Могилев нам очень напоминает Мариуполь, даже несмотря на то, что он без моря, люди здесь приветливые.
В общежитии украинцев уже успели полюбить. Чтобы дети смогли побыстрее оправиться от пережитого, многодетной семье подарили морскую свинку. Старший сын недавно вернулся из летнего лагеря, где у костра рассказал свою историю. Говорит, стало легче. Жизнь продолжается… И в этой семье будет еще одна.
София Яворская:
В тот момент мы не думали, что мы выживем. А здесь как раз таки наша надежда на новую жизнь. Если суждено было именно в этот момент зародиться этому чуду, значит, все будет хорошо.
«Бросили нас без еды, без воды, без власти». Почему жители Мариуполя решили переехать именно в Могилев – подробнее здесь.