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В Гомельской области был организован полевой лагерь «Спасатель»

15 июля 2022 11:06
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Новости Беларуси. В Гомельской области подводят итоги слета юных спасателей. На территории специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС на протяжении недели восемь команд из всех регионов страны соревновались за звание лучших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области был организован полевой лагерь «Спасатель»-1

Юноши и девушки обустраивали палаточный городок и проходили туристическую тропу, проверяли свои силы в боевом развертывании, стрельбе и оказании первой помощи. Самым зрелищным было творческое испытание, которое посвятили Году исторической памяти.

В Гомельской области был организован полевой лагерь «Спасатель»-4

Дмитрий Коробочка, участник команды Гомельской области:
Я участвовал почти во всех конкурсах. Для меня самым сложным было боевое развертывание. Самым ярким и запоминающимся был конкурс «БМООСП – организация моя», где каждый показал свою артистичность. Каждый показал, на что он способен в творческом плане.

Чтобы победить, участникам пришлось продемонстрировать сноровку и слаженную работу. Лидером стала команда специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Коробочка # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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