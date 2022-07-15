В Гомельской области был организован полевой лагерь «Спасатель»

Новости Беларуси. В Гомельской области подводят итоги слета юных спасателей. На территории специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС на протяжении недели восемь команд из всех регионов страны соревновались за звание лучших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юноши и девушки обустраивали палаточный городок и проходили туристическую тропу, проверяли свои силы в боевом развертывании, стрельбе и оказании первой помощи. Самым зрелищным было творческое испытание, которое посвятили Году исторической памяти.

Дмитрий Коробочка, участник команды Гомельской области:

Я участвовал почти во всех конкурсах. Для меня самым сложным было боевое развертывание. Самым ярким и запоминающимся был конкурс «БМООСП – организация моя», где каждый показал свою артистичность. Каждый показал, на что он способен в творческом плане.

Чтобы победить, участникам пришлось продемонстрировать сноровку и слаженную работу. Лидером стала команда специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС.