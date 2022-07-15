«Сидит в телефоне, ничего не делает». Что нужно, чтобы ваш ребёнок захотел пойти на работу?

В Минске проживает более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. И почти 90 организаций и предприятий столицы готовы взять на летнюю подработку молодежь. Почему большинство людей выбирают отнюдь не полезное дело? Как приобщить к труду? Что делать, если вам недоплатили? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Илона Волынец, СТВ:

Бывают же и такие разговоры и среди родителей, мол, вот, мой, 15 лет, сидит в телефоне, ничего не делает. В лагерь мы не ездили никогда, и в стройотряд он тоже как-то не хочет. И что тогда? Надо брать инициативу родителям в свои руки, чуть ли не насильно? Принудительная трудотерапия.

Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национально собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Надо поговорить, убедить. Илона Волынец:

Что делать с таким подростком, который не хочет, не проявляет интереса ни к чему?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Первый вопрос: сколько лет этому подростку? Если это подросток 15-16 лет – это один разговор. А если это парень, которому 20 лет, он студент какого-то из вузов, то у меня уже вопрос сразу к родителям: до чего вы же довели своего ребенка, что он у вас в таком возрасте не рассуждает, идти ли ему работать или же отдыхать дома на диване? Такого сегодня допускать нельзя. Понятно, если родители обеспечат все его запросы, то зачем же ему идти трудиться? Тогда подумайте, родители, может быть, не стоит обеспечивать все его запросы? И не надо рассуждать о том, что он добудет деньги незаконным путем. Расскажите ему об этом, не надо стесняться. В любом возрасте с человеком надо разговаривать. Кристина Сущеня, СТВ:

Насчет разговаривать: на одной из крайних диалоговых площадок было высказано мнение, что у нас все условия созданы. Следующий шаг за вами, за молодежью. Мне кажется, что это тезис, что родители могут поговорить, но все равно, если у тебя самого нет такого рвения, то все зависит прежде всего от молодежи. Все, что можно, уже сделано. Информация, предприятие. Грубо говоря, тебя ждут. Дальше шаг только за молодежью. Прекрасный пример у нас сегодня в студии.