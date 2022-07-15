Прямой эфир

Конкурс мастеров «Палатняныя пераплёты» проходит в Витебске с 14 по 16 июля

15 июля 2022 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сохранить и распространить творчество ведущих умельцев художественных ремесел – с этой целью с 14 по 16 июля в фестивальном городе на Двине проходит Международный праздник-конкурс мастеров традиционного ткачества «Палатняныя пераплёты». 

Конкурс мастеров «Палатняныя пераплёты» проходит в Витебске с 14 по 16 июля-1

Анна Ремзенок, мастер народных художественных ремесел:
Участвую в конкурсе «Палатняныя пераплёты» – ткацтва посцілкі, закладное ткачество. Я участвую в «Славянском базаре» с 1994 года.

Конкурс мастеров «Палатняныя пераплёты» проходит в Витебске с 14 по 16 июля-4

Елена Добровольская, мастер народных художественных ремесел:
Здесь бердо, это дощечка с дырочками и прорезями. Я на нем делаю узор, тку.

Конкурс мастеров «Палатняныя пераплёты» проходит в Витебске с 14 по 16 июля-7

В эти дни на улицах Витебска, несмотря на пасмурную погоду, особенно жарко. Дух состязания зовет. Более 40 участников из Беларуси и России на глазах зрителей работают на станках, ткут пояса, рушники и дорожки.

Читайте также:

«Ощущаешь себя в невероятных условиях». Чем итальянскому музыканту так понравилась Беларусь?

Как обеспечат безопасность гостей «Славянского базара»? Поговорили с полковником милиции

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Анна Ремзенок # Елена Добровольская # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посол Пакистана о выставке в Витебске: это вклад в отношения двух стран в будущем
15 июля 2022 08:51

Посол Пакистана о выставке в Витебске: это вклад в отношения двух стран в будущем

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?
15 июля 2022 08:51

Юный баянист из Беларуси встретился с итальянским кумиром. Как маэстро оценил игру мальчика?

«Месяц не выходили из бомбоубежища». Как в новом кризисном центре Бреста помогают попавшим в беду?
15 июля 2022 08:47

«Месяц не выходили из бомбоубежища». Как в новом кризисном центре Бреста помогают попавшим в беду?