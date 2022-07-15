Конкурс мастеров «Палатняныя пераплёты» проходит в Витебске с 14 по 16 июля

Сохранить и распространить творчество ведущих умельцев художественных ремесел – с этой целью с 14 по 16 июля в фестивальном городе на Двине проходит Международный праздник-конкурс мастеров традиционного ткачества «Палатняныя пераплёты».
Сохранить и распространить творчество ведущих умельцев художественных ремесел – с этой целью с 14 по 16 июля в фестивальном городе на Двине проходит Международный праздник-конкурс мастеров традиционного ткачества «Палатняныя пераплёты».
Анна Ремзенок, мастер народных художественных ремесел:
Участвую в конкурсе «Палатняныя пераплёты» – ткацтва посцілкі, закладное ткачество. Я участвую в «Славянском базаре» с 1994 года.
Елена Добровольская, мастер народных художественных ремесел:
Здесь бердо, это дощечка с дырочками и прорезями. Я на нем делаю узор, тку.
В эти дни на улицах Витебска, несмотря на пасмурную погоду, особенно жарко. Дух состязания зовет. Более 40 участников из Беларуси и России на глазах зрителей работают на станках, ткут пояса, рушники и дорожки.
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