Конкурс мастеров «Палатняныя пераплёты» проходит в Витебске с 14 по 16 июля

Сохранить и распространить творчество ведущих умельцев художественных ремесел – с этой целью с 14 по 16 июля в фестивальном городе на Двине проходит Международный праздник-конкурс мастеров традиционного ткачества «Палатняныя пераплёты».

Анна Ремзенок, мастер народных художественных ремесел:

Участвую в конкурсе «Палатняныя пераплёты» – ткацтва посцілкі, закладное ткачество. Я участвую в «Славянском базаре» с 1994 года.