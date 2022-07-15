Посол Пакистана о выставке в Витебске: это вклад в отношения двух стран в будущем

Современная живопись, графика и каллиграфия в огромном мире цвета и текстур. 14 июля в рамках 31-го международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» выставка «Оттенки Пакистана» открыла свои двери.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси:

Беларусь и Пакистан географически, территориально находятся далеко друг от друга, нас отделяет 6-7 тысяч милей, поэтому таким способом мы хотим познакомить зрителей Беларуси с Пакистаном и наоборот, граждан Пакистана с Беларусью. Мы хотим показать, что представители обеих стран очень дружелюбные, гостеприимные и талантливые. И наша сегодняшняя выставка и вообще все наши шаги, которые мы принимаем в сфере культуры, – это небольшое вложение, вклад в отношения двух стран в будущем. Мы надеемся, что это может привлечь туристов и представителей обеих стран посещать друг друга в ближайшем будущем.

Работы знаменитых исламских художников Сайеда Садеквайна, Норин Саджид и Аиши Камаль познакомят посетителя с уникальной культурой, наследием и древними традициями своей страны. При этом творчество каждого из них уникально и вызывает восхищение зрителей по всему миру.