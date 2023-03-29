«Кожные тесты». Какие медицинские исследования позволяют выявить аллерген?

Как только весна вступает в свои полноценные права, настроение улучшается. Солнышко, первые цветы, набухшие почки на деревьях – красота, хочется жить и творить. Пока одни радуются пробуждению и обновлению, другие не знают, как прожить этот этап. Слезы, чихание, заложенный нос – это далеко не все симптомы, которые проявляются у аллергиков весной. О том, как противостоять поллинозу и дышать полной грудью, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Громада, врач аллерголог-иммунолог поликлиники № 34 г. Минска:

Все наши аллергологические центры, их мы называем аллергокабинеты, всегда оснащены примерно одинаково. Будь это районный центр, городской или республиканский, перечень исследований, который мы предоставляем нашим пациентам, ограничен теми протоколами, которые предоставлены нам Министерством здравоохранения. На приеме мы собираем аллергологический анамнез – это обязательное условие, то есть начинается прием врача-аллерголога с разговора. Мы разговариваем с мамой, самим пациентом, если это взрослый уже. Собирается анамнез очень четкий, и время приема не такое, как у педиатра, – это не 9 минут, не 12 и даже не 20. Гораздо большее время приема – первое. Второе – во время приема, если в этом есть необходимость, пациент готов и не болен сегодня, мы делаем кожные тесты. Это тоже в рамках приема – аллерготестирование. Третий этап обследования – это исследование крови на специфические иммуноглобулины Е или другие факторы исследования иммунной системы. Примерно во всех центрах одинаковый перечень исследований. Вопрос в дополнительных исследованиях и необходимости госпитализации – там уже другой уровень оказания диагностической и лечебной помощи.

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