Директор Дворца Республики: задача – молодых артистов показывать как можно большему кругу зрителей

На протяжении всего года на сцену Дворца Республики будут выходить талантливые яркие восходящие звездочки белорусской эстрады. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь директор Дворца Республики Максим Приходовский. Александр Меженный, ведущий:

Кто придумал? Почему этот проект, почему именно сейчас? О чем речь? Когда приходит молодой артист – горящие глаза, желание творить – это тебя подстегивает

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

В этом году Дворцу Республики 25 лет, а Президентскому оркестру 20 лет. В этот юбилейный год мы решили создать что-то новое, показать нашу национальную культуру, скажем так, с понятия новых имен. Так родился проект под названием «Новое имя», где мы решили привлечь и сделать сольные программы с артистами, которые доселе не были известны широкой публике, но в то же время завоевали определенное имя в близлежащем зарубежье, где-то на каких-то конкурсах. И, конечно же, мы считаем, что этих людей надо поддерживать и давать им возможность выступления с таким замечательным коллективом, как Президентский оркестр Республики Беларусь. Мы очень благодарны телеканалу СТВ, который поддержал эту идею и вместе с нами участвует в этом процессе. Однозначно это замечательный проект, я видел по восприятию зрителей, насколько концерт Анны Трубецкой – это наша первая исполнительница, которая в рамках этого проекта выступила. И надо отдать должное, что когда мы изначально предложили ей: «Может быть, сольный концерт с Президентским оркестром?» – однозначно сразу было да. Несколько месяцев мы вели плотную подготовку к этому мероприятию. Режиссером этого проекта стала известный человек в нашей стране, известный режиссер Анжелина Микульская, которая активно включилась в это рабочий процесс. Это концерт, который по-настоящему раскрывает артиста. Поэтому, я думаю, что зрители получат удовольствие.

Юлия Самусенко, ведущая:

Вы уже затронули Анну Трубецкую. А как вам вообще работать с молодыми артистами? Максим Приходовский:

Это удовольствие такое обоюдное, когда артист готов раскрыться полностью и он старается. Когда говорят «что лучше, молодой артист либо профессиональный артист, который уже давным-давно на сцене»… Вы знаете, я честно скажу: я с уважением отношусь к нашим авторитетным артистам, не только в нашей эстраде, но и к любому другому. Но когда приходит молодой артист – горящие глаза, стремление, желание творить, делать что-то новое – это тебя подстегивает. И подстегивает музыкантов, всех людей, которые занимаются этим проектом. Любое новое имя – это возможность открыть какую-то новую звездочку.

Александр Меженный:

Вообще, на самом деле здорово, такая сразу строчка в биографии – концерт во Дворце Республики. Не каждый может похвастаться, даже из больших артистов. Но, я сейчас про деньги. Вообще, планируется монетизировать это как-то или все-таки здесь речь идет именно о творчестве? Я почему спрашиваю – все-таки это достаточный риск. «Очень важный подход, что в Малом зале были проданы билеты» Максим Приходовский:

Есть такое понятие – не артист, а музыкальный продукт. Любой музыкальный продукт, который создается, должен быть интересным, должен быть вкусным, должен в первую очередь привлекать своего зрителя. Александр Меженный:

То есть продаваться, если называть вещи своими именами.

Максим Приходовский:

Абсолютно правильно. Я могу отдать должное своим коллегам, могу отдать должное Ане Трубецкой, которые приложили максимум усилий для того, чтобы этот проект был именно продан. И зрители получили свое удовольствие. И для меня очень важный подход, что в Малом зале были проданы билеты. Значит, следующий проект, который будет, той же Анны Трубецкой, уже зритель изначально понимает, что это интересно, и можно за это заплатить. Я бы очень хотел, чтобы наши концерты, белорусских артистов, люди приходили, покупая билет. Чтобы мы создавали те музыкальные продукты, которые будут интересны для нашего зрителя. Александр Меженный:

Более-менее примерные планы: когда следующий проект? «Начали проработку уже второго концерта – это будет концерт Никиты Белько» Максим Приходовский:

Начали проработку уже второго концерта – это будет концерт Никиты Белько. Имя, которое уже известно, но мы его тоже относим к понятию «новые имена». Проработка этого концерта уже началась, уже идет активный процесс подготовки. Мы уже обсудили, как это будет выглядеть – это будет другая история, по сравнению с тем, что сегодня увидят наши телезрители, но в то же время я могу сказать, что это будет открытие своей новой звезды. То же самое – концерт находится в продаже и мы полностью уверены, что этот проект как раз и покажет новую историю нашего белорусского шоу-бизнеса.