Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых любимых и почитаемых православных праздников. Сегодня, 21 сентября, службы в храмах отличаются особой торжественностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресвятая Дева Мария считается защитницей и заступницей всех христиан. Верующие возносят ей молитвы в самых трудных житейских случаях. В этот день в церквях много цветов, которыми украшены иконы Богородицы. Священнослужители облачены в голубые одеяния – символ высшей чистоты и непорочности. В этот праздник, который входит в число 12 главных в православной церкви, верующим следует исповедоваться, а также принять причастие.