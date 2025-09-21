Прямой эфир

Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября 2025 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых любимых и почитаемых православных праздников. Сегодня, 21 сентября, службы в храмах отличаются особой торжественностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы-2

Пресвятая Дева Мария считается защитницей и заступницей всех христиан. Верующие возносят ей молитвы в самых трудных житейских случаях. В этот день в церквях много цветов, которыми украшены иконы Богородицы. Священнослужители облачены в голубые одеяния – символ высшей чистоты и непорочности. В этот праздник, который входит в число 12 главных в православной церкви, верующим следует исповедоваться, а также принять причастие. 

# Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси разрабатывают стратегию развития экологического туризма
21 сентября 2025 10:57

В Беларуси разрабатывают стратегию развития экологического туризма

Лукашенко: мотострелковые войска – надёжные защитники мирного труда белорусов и суверенитета страны
21 сентября 2025 10:31

Лукашенко: мотострелковые войска – надёжные защитники мирного труда белорусов и суверенитета страны

Made in Belarus – это бренд! Елена Моргунова о белорусском качестве, ГОСТах и чёрном списке опасной продукции
21 сентября 2025 08:51

Made in Belarus – это бренд! Елена Моргунова о белорусском качестве, ГОСТах и чёрном списке опасной продукции