Лукашенко: мотострелковые войска – надёжные защитники мирного труда белорусов и суверенитета страны

На совместном белорусско-российском стратегическом учении «Запад-2025» они доказали способность решать самые сложные учебно-боевые задачи, надежно защитить западные рубежи Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о мотострелках, которые сегодня, 21 сентября, отмечают профессиональный праздник. Накануне по этому случаю в Минске состоялось торжественное собрание. Как подчеркнул министр обороны Беларуси, современное поколение военнослужащих механизированных подразделений успешно осваивает непростую науку побеждать и свято хранит победные традиции предшествующих поколений.

Сергей Борисенок, генерал-майор запаса:

Когда этот праздник был в нашей стране назначен, определен такой, ну вся пехота, она вздохнула, потому что, знаете, как это так, пехота – главный род войск. У танкистов праздник давно, у артиллеристов есть, а у мотостерлков – нет. Поэтому это знаковый праздник для нас, потому что все-таки мотостерлки и пехота, как ее раньше называли, – это род войск, без которого не заканчивается любая война, вооруженный конфликтом. Пока нога солдата не ступила на землю – победы нет.

Сегодня в непростой военно-политической ситуации военнослужащие механизированных соединений на высочайшем уровне выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности Беларуси. Мотострелковые войска – основа Вооруженных Сил, надежные защитники мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны. Это подчеркнул Президент, поздравляя с профессиональным праздником ветеранов и ныне несущих службу в этом роде войск.