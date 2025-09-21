Лукашенко: мотострелковые войска – надёжные защитники мирного труда белорусов и суверенитета страны

На совместном белорусско-российском стратегическом учении «Запад-2025» они доказали способность решать самые сложные учебно-боевые задачи, надежно защитить западные рубежи Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совместном белорусско-российском стратегическом учении «Запад-2025» они доказали способность решать самые сложные учебно-боевые задачи, надежно защитить западные рубежи Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о мотострелках, которые сегодня, 21 сентября, отмечают профессиональный праздник. Накануне по этому случаю в Минске состоялось торжественное собрание. Как подчеркнул министр обороны Беларуси, современное поколение военнослужащих механизированных подразделений успешно осваивает непростую науку побеждать и свято хранит победные традиции предшествующих поколений.
Сергей Борисенок, генерал-майор запаса:
Когда этот праздник был в нашей стране назначен, определен такой, ну вся пехота, она вздохнула, потому что, знаете, как это так, пехота – главный род войск. У танкистов праздник давно, у артиллеристов есть, а у мотостерлков – нет. Поэтому это знаковый праздник для нас, потому что все-таки мотостерлки и пехота, как ее раньше называли, – это род войск, без которого не заканчивается любая война, вооруженный конфликтом. Пока нога солдата не ступила на землю – победы нет.
Сегодня в непростой военно-политической ситуации военнослужащие механизированных соединений на высочайшем уровне выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности Беларуси. Мотострелковые войска – основа Вооруженных Сил, надежные защитники мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны. Это подчеркнул Президент, поздравляя с профессиональным праздником ветеранов и ныне несущих службу в этом роде войск.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота – наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал Победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии. Особая благодарность ветеранам войск, которые, посвятив службе Родине многие годы, остаются в строю, поддерживают связь с воинскими частями, работают с молодежью.