Последствия кибератаки на аэропорты Европы всё ещё не устранены

Последствия масштабной кибератаки на аэропорты по всей Европе продолжают сеять хаос. Так, стало известно, что после вчерашнего инцидента больше всего пострадал аэропорт Брюсселя. Он был вынужден отменить 44 из более чем 250 рейсов, запланированных на 21 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо Брюсселя, сбои в работе наблюдались также в аэропортах Берлина, Мюнстера, Дублина и Лондона. Некоторые из них уже вернулись к работе в штатном режиме. Однако, в Берлине и Брюсселе пришлось полностью отключить IT-системы. В итоге сотрудники перешли на ручную обработку данных. Для этого на смену был вызван весь имеющийся персонал и создан кризисный штаб. Регистрация проходит, как выразились очевидцы, «с бумажными списками и карандашом». Пассажирам приходится часами томиться в длинных очередях.

Нам пока не сообщили, насколько большой будет задержка, но, как я сейчас узнала, она составит около трех часов. Сегодня уже отменили 10 рейсов, и, как сообщается, еще 17 опаздывают более чем на час.

Последствия кибератаки до сих пор не устранены. Не стоит ожидать, что это произойдет и в ближайшее время. Сообщается, что проблемы могут сохраниться. Авиакомпании советуют пассажирам проверять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт и запастись терпением.