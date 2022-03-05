Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта

Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На нашем празднике – Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Организаторы предложили биатлонную эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть 2-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. Первой к финишу пришла команда Президента.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения:
Лыжи это здорово. Это воздух, дыхание. Нагрузка любая. И вообще, в целом увлекательно, биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта.
Всех призеров наградили памятными призами. Вручал медали и символичный букет цветов Президент страны. Несмотря на то, что соревнования любительские, эмоции от победы сродни олимпийским.
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