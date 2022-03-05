Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта

Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нашем празднике – Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Организаторы предложили биатлонную эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть 2-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. Первой к финишу пришла команда Президента.