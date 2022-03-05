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Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта

05 марта 2022 13:21
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Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта-1

На нашем празднике – Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Организаторы предложили биатлонную эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть 2-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. Первой к финишу пришла команда Президента.

Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения:
Лыжи это здорово. Это воздух, дыхание. Нагрузка любая. И вообще, в целом увлекательно, биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта.

Дмитрий Пиневич в «Раубичах»: биатлон – один из самых увлекательнейших видов спорта-7

Всех призеров наградили памятными призами. Вручал медали и символичный букет цветов Президент страны. Несмотря на то, что соревнования любительские, эмоции от победы сродни олимпийским.

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# Спортивные соревнования # общество # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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