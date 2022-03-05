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«Украинские власти отказались». Эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи переносится

05 марта 2022 13:50
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Новости Украины. Объявленная на 5 марта эвакуация мирного населения Мариуполя и Волновахи переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Украинские власти отказались». Эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи переносится-1

Из заявленных 200 тысяч человек только 17 успели воспользоваться гуманитарным коридором до этого решения. Среди них есть и дети. О причинах переноса эвакуации рассказал глава МИД России. Дело в том, что украинские националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев из городов. В свою очередь российские военные сделали все возможное, чтобы создать гуманитарные коридоры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Украинские власти отказались». Эвакуация мирного населения из Мариуполя и Волновахи переносится-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Наши военные, службы Министерства по чрезвычайным ситуациям были готовы и уже держали, по моему, 150 автобусов. Комфортабельных, с питанием, напитками, необходимыми теплыми вещами. Были готовы принять большое количество, в том числе иностранных студентов, однако удерживающие Харьков украинские власти отказались этот коридор открывать. И вообще, создается впечатление по этому и некоторым похожим эпизодам, что украинский режим не прочь удерживать иностранцев и в целом мирных граждан в качестве заложников.

Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины. Подробности здесь.

# Международная политика # общество # Сергей Лавров # Фотофакт

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