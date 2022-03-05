Болеют и бармены, и программисты. Из-за чего появляется варикоз и как его лечить?
Влада Родовская, корреспондент:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к флебологу.
Георгий – сосудистый хирург, флеболог. Стаж работы около 10 лет, имеет первую врачебную категорию.
Влада Родовская:
Как вы пришли в медицину?
Георгий Кордзахия, врач-флеболог медицинского центра «Кравира»:
Мой отец – врач-неонатолог, и с детства я наблюдал за тем, как он лечит пациентов. С детства был восхищен профессией. Можно сказать, это благодаря отцу.
Влада Родовская:
Почему именно такое направление?
«Мало специалистов, которые занимаются этой отраслью»
Георгий Кордзахия:
Сосудистая хирургия – очень тонкая, творческая работа. Приходится работать с мелкими сосудами, артериями, венами. Достаточно мало специалистов, которые занимаются этой отраслью. Собственно говоря, поэтому привлекла именно эта профессия.
Влада Родовская:
С какими заболеваниями кровеносной системы чаще всего обращаются к вам пациенты?
Георгий Кордзахия:
Венозные и артериальные болезни, такие как облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, аневризмы различных локализаций, варикозная болезнь.
Влада Родовская:
Из-за чего возникает варикоз и передается ли он по наследству?
Одна из причин возникновения варикозной болезни – наследственная предрасположенность
Георгий Кордзахия:
Одна из причин возникновения варикозной болезни – это наследственная предрасположенность. Это образ жизни пациента, например, такие профессии, как официант, бармен, где нужно постоянно стоять на ногах. Либо сидеть – такие профессии, как программист. То есть эти пациенты автоматически входят в зоны риска заболеть варикозной болезнью. Также причиной варикоза является беременность, многие женщины после беременности приходят к нам на консультацию.
Влада Родовская:
Как понять, что нужно пройти обследование?
Георгий Кордзахия:
Нужно обращать внимание на симптомы. Если у пациента проявились такие симптомы, как отечность нижних конечностей, появились сосудистые звездочки либо венозные грозди в области нижних конечностей, то это уже повод прийти на консультацию и начать обследоваться.
Влада Родовская:
Лечение – это только операция или есть какие-то другие способы?
«Если уже пациент болеет варикозной болезнью, то основное лечение – это хирургическое»
Георгий Кордзахия:
Лучше всего, конечно, заниматься профилактикой: побольше ходить, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. А если уже пациент болеет варикозной болезнью, то основное лечение – это хирургическое. Варикозная болезнь по современной классификации делится на шесть стадий. Соответственно первую можно хирургически не лечить, все остальные стадии являются показанием для хирургического вмешательства.
Влада Родовская:
Что нравится вам в вашей работе больше всего?
Георгий Кордзахия:
Больше всего мне нравится помогать людям. Когда человек приходит с определенной проблемой здоровья, а уходит здоровым, это большое счастье.
Влада Родовская:
Какой бы совет вы дали начинающим специалистам?
Георгий Кордзахия:
Как можно больше работать, отдаться полностью своей профессии, по крайней мере, в молодые годы. И, я думаю, все получится, главное – желание.
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