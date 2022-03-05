​​​​​​​Болеют и бармены, и программисты. Из-за чего появляется варикоз и как его лечить?

Влада Родовская, корреспондент:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к флебологу. Георгий – сосудистый хирург, флеболог. Стаж работы около 10 лет, имеет первую врачебную категорию. Влада Родовская:

Как вы пришли в медицину?

Георгий Кордзахия, врач-флеболог медицинского центра «Кравира»:

Мой отец – врач-неонатолог, и с детства я наблюдал за тем, как он лечит пациентов. С детства был восхищен профессией. Можно сказать, это благодаря отцу. Влада Родовская:

Почему именно такое направление? «Мало специалистов, которые занимаются этой отраслью» Георгий Кордзахия:

Сосудистая хирургия – очень тонкая, творческая работа. Приходится работать с мелкими сосудами, артериями, венами. Достаточно мало специалистов, которые занимаются этой отраслью. Собственно говоря, поэтому привлекла именно эта профессия. Влада Родовская:

С какими заболеваниями кровеносной системы чаще всего обращаются к вам пациенты?

Георгий Кордзахия:

Венозные и артериальные болезни, такие как облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, аневризмы различных локализаций, варикозная болезнь. Влада Родовская:

Из-за чего возникает варикоз и передается ли он по наследству? Одна из причин возникновения варикозной болезни – наследственная предрасположенность Георгий Кордзахия:

Одна из причин возникновения варикозной болезни – это наследственная предрасположенность. Это образ жизни пациента, например, такие профессии, как официант, бармен, где нужно постоянно стоять на ногах. Либо сидеть – такие профессии, как программист. То есть эти пациенты автоматически входят в зоны риска заболеть варикозной болезнью. Также причиной варикоза является беременность, многие женщины после беременности приходят к нам на консультацию. Влада Родовская:

Как понять, что нужно пройти обследование? Георгий Кордзахия:

Нужно обращать внимание на симптомы. Если у пациента проявились такие симптомы, как отечность нижних конечностей, появились сосудистые звездочки либо венозные грозди в области нижних конечностей, то это уже повод прийти на консультацию и начать обследоваться.

Влада Родовская:

Лечение – это только операция или есть какие-то другие способы? «Если уже пациент болеет варикозной болезнью, то основное лечение – это хирургическое» Георгий Кордзахия:

Лучше всего, конечно, заниматься профилактикой: побольше ходить, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. А если уже пациент болеет варикозной болезнью, то основное лечение – это хирургическое. Варикозная болезнь по современной классификации делится на шесть стадий. Соответственно первую можно хирургически не лечить, все остальные стадии являются показанием для хирургического вмешательства. Влада Родовская:

Что нравится вам в вашей работе больше всего?