В Беларуси разрабатывают стратегию развития экологического туризма
Край ледниковых озер, клюквенных болот и реликтовых лесов – у иностранцев растет интерес к нашей природе. В Беларуси разрабатывают стратегию развития экологического туризма – ее обсуждение прошло на территории ландшафтного заказника «Озеры» в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране создана рабочая группа по развитию экотуризма при Совете министров. В нее вошли эксперты, представители заказников и руководители профильных ведомств. Общая задача – повысить эффективность отдыха гостей на лоне природы, а также подчеркнуть серьезную природоохранную деятельность государства.
Экологический туризм – перспективное направление, к тому же, мировой тренд. Растет и спрос, и предложения. Разработаны более двух сотен экотроп, грибные туры, сплавы на байдарках, популярен уникальный узкоколейный маршрут, велопутешествия и рыбалка. Чем еще можем удивить туристов, и какие для этого меры поддержки заказникам необходимы от правительства – в «Озерах» обсудили коллегиально.
Максим Лысенко, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Министерство природных ресурсов – это как связующее звено с другими министерствами, и те вопросы, которые сегодня нам озвучили наши руководители, мы доведем до смежных министерств, и попробуем решить эти вопросы на законодательном уровне.
Андрей Воробей, директор республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща»:
Последние годы развитие туризма в стране и в частности в заказнике «Липичанская пуща» очень активно развивается. Приняли где-то чуть больше двух тысяч человек, это относительно к тому году прибавка где-то 30 %.
Напомним, сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма. Проходят выставки, конференции, круглые столы и экскурсии, чтобы привлечь внимание к нашему уникальному природному богатству и стимулировать развитие туризма в регионах.