Край ледниковых озер, клюквенных болот и реликтовых лесов – у иностранцев растет интерес к нашей природе. В Беларуси разрабатывают стратегию развития экологического туризма – ее обсуждение прошло на территории ландшафтного заказника «Озеры» в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране создана рабочая группа по развитию экотуризма при Совете министров. В нее вошли эксперты, представители заказников и руководители профильных ведомств. Общая задача – повысить эффективность отдыха гостей на лоне природы, а также подчеркнуть серьезную природоохранную деятельность государства.

Экологический туризм – перспективное направление, к тому же, мировой тренд. Растет и спрос, и предложения. Разработаны более двух сотен экотроп, грибные туры, сплавы на байдарках, популярен уникальный узкоколейный маршрут, велопутешествия и рыбалка. Чем еще можем удивить туристов, и какие для этого меры поддержки заказникам необходимы от правительства – в «Озерах» обсудили коллегиально.