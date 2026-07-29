Новости по тегу #Павел Дуров

По данным ведомства, администрация мессенджера нарушила законодательство и отказалась удалять многочисленные каналы, чаты и боты, которые использовались экстремистскими и террористическими организациями.
Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск – ФСБ РФ.
По его словам мессенджер якобы имеет доступ к сообщениями и передает данные третьим сторонам.
По его словам, анализ реализации системы шифрования показал множество слабых мест.
«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны», – сказал он.
«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал Дуров.
Дуров сообщил об опасности для прав граждан ЕС из-за законопроекта Франции.
По его словам, действующие в Европе, Великобритании и Австралии меры контроля подрывают основы свободного распространения информации.
Инцидент произошел в 2018 году.
По словам Дурова, сначала были удалены только те каналы, которые нарушили правила платформы.
Он отметил, что речь идет о политической цензуре, и сообщил об этом в своем канале.
«Мы отказались выполнить этот запрос», – заявил предприниматель.
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