Проживание в общежитии и ряд льгот – как закрепляют молодых специалистов на местах?

Повысить престиж рабочих профессий и создать комфортные условия труда на предприятиях. На это ориентировал глава государства. Так, на Жодинскую трикотажную фабрику только в этом году пришли свыше 70 молодых специалистов, это профильные кадры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В основном – швеи и технические работники. Как мотивируют и поддерживают молодые кадры – материал Анны Куртасовой.

Разрабатывать, кроить, шить – в начале для Софии Буткевич – это была просто мечта. Со временем планы стали реальностью. Сейчас она уже молодой специалист. Работает на Жодинском предприятии, где выпускают трикотажную продукцию. Кстати, пришла сюда по целевому направлению.

Софья Буткевич, швея-продавец швейного цеха № 2 предприятия:

Училась в Борисовском государственном колледже по специальности «Швея-продавец», хотелось попробовать что-то сшить, может, для себя, может, открыть какой-нибудь бизнес в дальнейшем, попробовать.

На предприятии делается все, чтобы закрепить специалистов на рабочих местах. Так, иногородним сотрудникам предоставляют места в общежитии, есть ряд льгот. Также внедрен институт наставничества.

Светлана Карпуть, председатель профсоюзного комитета предприятия:

После того как отработают 2 года и заключают контракт, более чем на 2 года, им выплачивается единовременная материальная помощь. Для тех, кто приезжает работать на предприятие с других городов – компенсация проезда. И для работников мужчин, которые прошли срочную службу в армии и возвращаются на свое прежнее рабочее место, у нас тоже выплачивается единовременная материальная помощь в размере двух минимальных заработных плат.