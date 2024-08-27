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Проживание в общежитии и ряд льгот – как закрепляют молодых специалистов на местах?

27 августа 2024 17:44
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Повысить престиж рабочих профессий и создать комфортные условия труда на предприятиях. На это ориентировал глава государства. Так, на Жодинскую трикотажную фабрику только в этом году пришли свыше 70 молодых специалистов, это профильные кадры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В основном – швеи и технические работники.

Как мотивируют и поддерживают молодые кадры – материал Анны Куртасовой.

Проживание в общежитии и ряд льгот – как закрепляют молодых специалистов на местах?-2

Разрабатывать, кроить, шить – в начале для Софии Буткевич – это была просто мечта. Со временем планы стали реальностью. Сейчас она уже молодой специалист. Работает на Жодинском предприятии, где выпускают трикотажную продукцию. Кстати, пришла сюда по целевому направлению.

Проживание в общежитии и ряд льгот – как закрепляют молодых специалистов на местах?-4

Софья Буткевич, швея-продавец швейного цеха № 2 предприятия:
Училась в Борисовском государственном колледже по специальности «Швея-продавец», хотелось попробовать что-то сшить, может, для себя, может, открыть какой-нибудь бизнес в дальнейшем, попробовать.

Проживание в общежитии и ряд льгот – как закрепляют молодых специалистов на местах?-6

На предприятии делается все, чтобы закрепить специалистов на рабочих местах. Так, иногородним сотрудникам предоставляют места в общежитии, есть ряд льгот. Также внедрен институт наставничества.

Проживание в общежитии и ряд льгот – как закрепляют молодых специалистов на местах?-8

Светлана Карпуть, председатель профсоюзного комитета предприятия:
После того как отработают 2 года и заключают контракт, более чем на 2 года, им выплачивается единовременная материальная помощь. Для тех, кто приезжает работать на предприятие с других городов – компенсация проезда. И для работников мужчин, которые прошли срочную службу в армии и возвращаются на свое прежнее рабочее место, у нас тоже выплачивается единовременная материальная помощь в размере двух минимальных заработных плат.

Проживание в общежитии и ряд льгот – как закрепляют молодых специалистов на местах?-10

Сегодня рабочие руки на вес золота. Выпускаясь из средних специальных и профессионально-технических учреждений, молодые люди получают квалификацию. И уже придя на первое рабочее место – владеют определенными навыками. Престиж рабочих профессий повышается. Так, в этом году на Жодинское предприятие пришло на четверть больше молодых специалистов, чем в прошлом. Это свыше 70 человек.

Подробности в видео.

# Молодые специалисты

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