В Минской области приступили к заготовке кукурузного силоса

Скошено около 4 % площадей. Урожайность зеленой массы составляет 272 центнера с гектара. Это выше, чем в прошлом году. Всего необходимо убрать более 200 тысяч гектаров царицы полей. Планируется получить свыше 4 миллионов кукурузного силоса. Уже с учетом заложенного сенажа в хозяйствах области есть более чем по 14 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Аграрии продолжают и сев озимых зерновых.