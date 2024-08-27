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В Минской области приступили к заготовке кукурузного силоса

27 августа 2024 17:44
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Аграрии Минской области приступили к заготовке кукурузного силоса, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области приступили к заготовке кукурузного силоса-2

Скошено около 4 % площадей. Урожайность зеленой массы составляет 272 центнера с гектара. Это выше, чем в прошлом году. Всего необходимо убрать более 200 тысяч гектаров царицы полей. Планируется получить свыше 4 миллионов кукурузного силоса. Уже с учетом заложенного сенажа в хозяйствах области есть более чем по 14 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Аграрии продолжают и сев озимых зерновых.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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