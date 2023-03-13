«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток

Красота в каждом миллиметре. Конкурс «Мисс Минск» выходит на финишную прямую. Очаровательные и талантливые девушки совсем скоро поборются за звание самой красивой в столице. В гостях студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь организатор шоу Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты, а также две финалистки конкурса «Мисс Минск» – Виктория Строк и Анна Лабоцкая. Александр Меженный, ведущий:

Наши дневники не врут. Девушки действительно очаровательные. Божена, вопрос к вам. Вы больше года возглавляете Национальную школу красоты. Что получилось, какие проекты? Конкурс «Мисс Минск» вы подхватили или это была ваша идея?

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:

Мы активно работаем по открытию территориальных отделений в областных, более маленьких городах Беларуси. Безусловно, мы стали более активно работать на госспецмероприятиях. Для меня огромная радость, что наше модельное агентство получило новый виток благодаря мне, команде, которая у нас есть. Стали больше работать наши модели, в том числе мы сейчас работаем с зарубежными партнерами по отправке наших моделей за границу на контракт. Это меня очень радует. И на самом деле появилось много проектов, в том числе «Мисс Минск». Не сажу, что мы его подхватили. Это больше было обоюдное решение нашей школы с органами власти – это Мингорисполком.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите, какие критерии для отбора были установлены. Только ли внешняя красота являлась самым главным? Божена Еремич:

В СМИ размещались внешние критерии, которым должна соответствовать девушка. Это определенный рост, хотя он был снижен до 172 сантиметров. И иные критерии, которые мы озвучивали. Наверное, уже ни для кого не секрет, что красота – это не основной фактор прохода в полуфинал и финал. Девушка может быть очень красивой, но заходит, представляется и теряется в кадре. Мы и эти моменты отсматриваем. На все критерии обращаем внимание. Если говорить про мировые тенденции, там совершенно иной подход к конкурсам красоты. Упор больше на социальные миссии, на душу девушки, на ее доброту – на внутреннюю красоту. Конечно, когда был кастинг, это и харизма, и умение себя показать. Уверенность в себе чувствуется сразу.

Александр Меженный:

Какие еще новые веяния, чем отличается конкурс от предыдущих? Божена Еремич:

На мой взгляд, основное отличие – это акцент на душевную, внутреннюю красоту. Мы привлекали девушек к различным социальным миссиям, ездили в дом престарелых и инвалидов, в детский дом, общались там, играли, делали физические упражнения, посещали наши крупные предприятия. Была встреча с председателем Мингорисполкома. В перспективе планируется экскурсия во Дворец Независимости. Все эти аспекты – это основное отличие. Это отразится и в финале. Это будет отражено в каждом номере, концепции видеоролика. Самое главное – это будет отражено в девушках, в их выходах, показах. Александра Каштанова:

Самое время узнать у участниц. Почему вы решили попробовать себя в этом конкурсе?

Виктория Строк, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Я с февраля обучалась в Национальной школе красоты. После работы бежала на занятия. А потом шла с наших занятий – там и хореография, и искусство дефиле – и с балкончика увидела, что проходит кастинг. Случайно зашла, и вот что из этого вышло. Сейчас я в финале. Александр Меженный:

Кем вы работаете? Виктория Строк:

Я работаю специалистом по закупкам. Я закупаю стройматериалы. Александр Меженный:

Анна, что у вас?

Анна Лабоцкая, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Это была моя давняя детская мечта. Такая девчачья, искренняя. Через какое-то время я забыла про эту мечту. А в том году мне присылают из ректората направление, что проходит такой конкурс и советуют сходить, попробовать себя, свои силы. Между учебой, своими занятиями, проектами я ходила на кастинги. И вот, так получилось, что я сижу здесь. Александр Меженный:

Ректорат какого вуза? Анна Лабоцкая:

Белорусский государственный университет. Александра Каштанова:

Мы активно наблюдаем за дневниками конкурса. Расскажите, чему вы научились за этот период. Анна Лабоцкая:

Основное – это подача себя, не бояться держаться на публике. Я очень благодарна нашим тренировкам по дефиле, когда ты чувствуешь себя уверенно не только на каблуках, но и в обыкновенной обуви в повседневной жизни.