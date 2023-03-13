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«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток

13 марта 2023 09:48
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Красота в каждом миллиметре. Конкурс «Мисс Минск» выходит на финишную прямую. Очаровательные и талантливые девушки совсем скоро поборются за звание самой красивой в столице. В гостях студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь организатор шоу Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты, а также две финалистки конкурса «Мисс Минск» – Виктория Строк и Анна Лабоцкая.

Александр Меженный, ведущий:
Наши дневники не врут. Девушки действительно очаровательные. Божена, вопрос к вам. Вы больше года возглавляете Национальную школу красоты. Что получилось, какие проекты? Конкурс «Мисс Минск» вы подхватили или это была ваша идея?

«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток-1

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:
Мы активно работаем по открытию территориальных отделений в областных, более маленьких городах Беларуси. Безусловно, мы стали более активно работать на госспецмероприятиях. Для меня огромная радость, что наше модельное агентство получило новый виток благодаря мне, команде, которая у нас есть. Стали больше работать наши модели, в том числе мы сейчас работаем с зарубежными партнерами по отправке наших моделей за границу на контракт. Это меня очень радует. И на самом деле появилось много проектов, в том числе «Мисс Минск». Не сажу, что мы его подхватили. Это больше было обоюдное решение нашей школы с органами власти – это Мингорисполком.

«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток-4

Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите, какие критерии для отбора были установлены. Только ли внешняя красота являлась самым главным?

Божена Еремич:
В СМИ размещались внешние критерии, которым должна соответствовать девушка. Это определенный рост, хотя он был снижен до 172 сантиметров. И иные критерии, которые мы озвучивали. Наверное, уже ни для кого не секрет, что красота – это не основной фактор прохода в полуфинал и финал. Девушка может быть очень красивой, но заходит, представляется и теряется в кадре. Мы и эти моменты отсматриваем. На все критерии обращаем внимание. Если говорить про мировые тенденции, там совершенно иной подход к конкурсам красоты. Упор больше на социальные миссии, на душу девушки, на ее доброту – на внутреннюю красоту. Конечно, когда был кастинг, это и харизма, и умение себя показать. Уверенность в себе чувствуется сразу.

«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток-7

Александр Меженный:
Какие еще новые веяния, чем отличается конкурс от предыдущих?

Божена Еремич:
На мой взгляд, основное отличие – это акцент на душевную, внутреннюю красоту. Мы привлекали девушек к различным социальным миссиям, ездили в дом престарелых и инвалидов, в детский дом, общались там, играли, делали физические упражнения, посещали наши крупные предприятия. Была встреча с председателем Мингорисполкома. В перспективе планируется экскурсия во Дворец Независимости. Все эти аспекты – это основное отличие. Это отразится и в финале. Это будет отражено в каждом номере, концепции видеоролика. Самое главное – это будет отражено в девушках, в их выходах, показах.

Александра Каштанова:
Самое время узнать у участниц. Почему вы решили попробовать себя в этом конкурсе?

«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток-10

Виктория Строк, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Я с февраля обучалась в Национальной школе красоты. После работы бежала на занятия. А потом шла с наших занятий – там и хореография, и искусство дефиле – и с балкончика увидела, что проходит кастинг. Случайно зашла, и вот что из этого вышло. Сейчас я в финале.

Александр Меженный:
Кем вы работаете?

Виктория Строк:
Я работаю специалистом по закупкам. Я закупаю стройматериалы.

Александр Меженный:
Анна, что у вас?

«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток-13

Анна Лабоцкая, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Это была моя давняя детская мечта. Такая девчачья, искренняя. Через какое-то время я забыла про эту мечту. А в том году мне присылают из ректората направление, что проходит такой конкурс и советуют сходить, попробовать себя, свои силы. Между учебой, своими занятиями, проектами я ходила на кастинги. И вот, так получилось, что я сижу здесь.

Александр Меженный:
Ректорат какого вуза?

Анна Лабоцкая:
Белорусский государственный университет.

Александра Каштанова:
Мы активно наблюдаем за дневниками конкурса. Расскажите, чему вы научились за этот период.

Анна Лабоцкая:
Основное – это подача себя, не бояться держаться на публике. Я очень благодарна нашим тренировкам по дефиле, когда ты чувствуешь себя уверенно не только на каблуках, но и в обыкновенной обуви в повседневной жизни.

«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток-16

Божена Еремич:
На самом деле основной акцент – на репетиционном процессе. Нам же надо подготовиться к финальному шоу. Мы сейчас занимаемся хореографией, дефиле, постановками их выходов. Параллельно они посещают мастер-классы по этикету, чтобы показать уверенность в себе.

Александра Каштанова:
Мне всегда интересно. Конкурсы красоты, женский коллектив. Расскажите, удалось ли вам завести подруг? Возможно, есть какие-то интересные закулисные моменты?

Виктория Строк:
Да, удалось. Мы с первого дня очень сильно сплотились и стали единым коллективом. Правда, нам организаторы всегда подсказывают: девочки, вы конкурентки! Если бы не это, мы бы и забыли. Все девочки очень добрые, отзывчивые. Любая готова прийти на помощь в любой непредсказуемой ситуации.

Анна Лабоцкая:
Мы работаем на общий результат, поскольку на сцене мы все равно команда и должны держаться вместе, вместе показать, сделать хороший номер. И уже потом каждая должна думать про себя отдельно.

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