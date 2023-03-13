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Конвертики с творогом и сыром на завтрак. Кулинар поделилась быстрым рецептом

13 марта 2023 08:23
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим запеченные конвертики с творогом и сыром.

Конвертики с творогом и сыром на завтрак. Кулинар поделилась быстрым рецептом-1

Конвертики с творогом и сыром на завтрак. Кулинар поделилась быстрым рецептом-3

Сделаем начину. Берем творог, натираем сыр Чеддер. Мелко порубим укроп и петрушку. Отправляем зелень к сыру. Сюда же кунжут, одно яйцо, соль и перец. Все перемешиваем.

Конвертики с творогом и сыром на завтрак. Кулинар поделилась быстрым рецептом-6

В этом рецепте я использую уже готовое тесто компании «Домашний кулинар». Тесто имеет прекрасное свойство, а начинка может быть какой угодно.

Конвертики с творогом и сыром на завтрак. Кулинар поделилась быстрым рецептом-9

Перед тем как выложить начинку, смазываем края теста водой. Скрепим края.

Конвертики с творогом и сыром на завтрак. Кулинар поделилась быстрым рецептом-12

Застелем противень пергаментом и выкладываем конвертики. Смажем все взбитым яйцом. А поверху добавим немного крупинок соли. Отправляем все в предварительно разогретую духовку.

Конвертики с творогом и сыром на завтрак. Кулинар поделилась быстрым рецептом-15

Все запеклось. Перекладываем на сервировочное блюдо. Завтрак готов!

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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