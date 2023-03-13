В Минске более 20 директоров школ прошли переподготовку по интегрированному обучению

Новости Беларуси. В столице более 20 директоров школ прошли переподготовку по интегрированному обучению. В последующем они смогут организовать работу педагогов с особенными детьми в своих учреждениях образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной этап – обучение классных руководителей. Особое внимание работе в начальных классах. Кроме того, развитием особенных детей в Минске занимаются с самого рождения в центрах раннего вмешательства.

Екатерина Аксюченко, врач-педиатр Межрайонного ресурсного центра раннего вмешательства 19-й городской детской поликлиники:

Основная задача специалистов нашего центра – оказание помощи детям раннего возраста и их семьям, у которых есть какие-либо нарушения развития. Сейчас очень сильно актуален вопрос расстройства аутистического спектра, и наш центр активно помогает таким деткам и их семьям.

К новому учебному году около 100 столичных педагогов посетят дополнительные семинары, где их обучат работе с интегрированными классами и группами.