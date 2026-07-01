Причиной гибели 14 детей в Пакистане могли стать ремонтные работы на крыше

Новые подробности страшной трагедии в пакистанском Лахоре, где под завалами учебного центра погибли 14 детей. Еще 12 доставлены в больницы в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно, причиной происшествия могли стать работы, которые велись на крыше здания. В момент обрушения внутри находилось около 35 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Полиция взял под стражу пять человек. В их числе оба владельца нелегального бизнеса. Уголовное дело завели по статье «халатность». Как выяснилось, центр работал неофициально. Он располагался в ветхом частном доме.