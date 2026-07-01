Новые требования в области кибербезопасности начали действовать в Беларуси

В Беларуси вступили в силу новые правила кибербезопасности. Теперь защищать свои системы обязаны абсолютно все фирмы и предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Логика простая: хакеры могут взломать даже мелкую компанию и через нее атаковать банки, электростанции или транспортные узлы. Поэтому важна безопасность каждого компьютера. Изменилась и градация самих угроз – их разделили на три уровня. Высший уровень опасности объявляется, если важная система вышла из строя более чем на три часа, хакеры украли данные 100 тысяч человек или запустили в сеть опасную ложную информацию.