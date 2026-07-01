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Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном движении

01 июля 2026 08:30
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Литва продолжает разрывать последние связи с нашей страной. Сейм единогласно принял решение о денонсации соглашения о приграничном передвижении с Беларусью. Причем на рассмотрение этого вопроса народным избранникам понадобилось около двух минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном движении-2

Речь идет о документе, который предполагал возможность для граждан, проживающих у границы, пересекать ее по специальным разрешениям и находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода. Договор задумывался ради сохранения человеческих связей, ведь по обе стороны границы у людей живут родственники, там же – могилы близких. Но у литовских властей своя логика. Они заявили, что денонсация соглашения о приграничном передвижении соответствует текущему внешнеполитическому курсу и соображениям национальной безопасности страны. 

# Новости Литвы # Беларусь-Литва

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