Литва денонсировала договор с Беларусью о приграничном движении

Литва продолжает разрывать последние связи с нашей страной. Сейм единогласно принял решение о денонсации соглашения о приграничном передвижении с Беларусью. Причем на рассмотрение этого вопроса народным избранникам понадобилось около двух минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о документе, который предполагал возможность для граждан, проживающих у границы, пересекать ее по специальным разрешениям и находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода. Договор задумывался ради сохранения человеческих связей, ведь по обе стороны границы у людей живут родственники, там же – могилы близких. Но у литовских властей своя логика. Они заявили, что денонсация соглашения о приграничном передвижении соответствует текущему внешнеполитическому курсу и соображениям национальной безопасности страны.