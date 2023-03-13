Президент Беларуси поздравил Папу Римского с 10-й годовщиной торжественного начала Понтификата
Весь мир – это братские связи, основанные на единении и примирении, а не на угнетении и навязывании своих взглядов. Такого посыла придерживается Беларусь, и в этом мы солидарны с позицией Ватикана. Александр Лукашенко направил поздравления Папе Римскому Франциску с 10-й годовщиной торжественного начала Понтификата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава государства, наши взгляды на мир и происходящее во многом схожи: Беларусь убеждена в необходимости поиска мира в Украине и прикладывания усилий для его установления, а также в переосмыслении существующих отношений в глобальной политике. К сожалению, стремление к диалогу и сотрудничеству разделяют не все.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже который год мы пытаемся разъяснить Западу бесперспективность давления на Беларусь, важность диалога, основанного на взаимоуважении, традициях, ценностях и национальных интересах каждой страны. Уверен, что ваша благородная деятельность по обеспечению мира и благополучия всех людей доброй воли принесет свой результат. В этот праздничный день искренне желаю вам, Ваше Святейшество, здоровья и сил на многие годы.
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