Сотрудничество Беларуси и Индонезии носит взаимовыгодный характер – Рыженков

Беларусь намерена расширять сотрудничество с Индонезией. Развитие партнерства сегодня, 1 июля, стало главной темой переговоров Александра Лукашенко с членами правительства республики. Утром Президент Беларуси прибыл в Джакарту с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из ключевых направлений остается продовольственная безопасность. Беларусь готова расширять поставки молочной продукции, а также сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. В свою очередь Минск заинтересован в увеличении импорта отдельных видов индонезийской продукции. Такой формат взаимодействия позволяет постепенно переходить от отдельных контрактов к долгосрочному экономическому партнерству.

Разделяют страны почти 10 тысяч километров. Тем не менее Индонезия остается одним из главных партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Экономические связи между двумя государствами постепенно укрепляются. По итогам 2025 года объем взаимной торговли товарами превысил 470 миллионов долларов, а услугами – 165 миллионов.

Взаимовыгодные перспективы сотрудничества подтверждают и конкретные результаты. Накануне в Джакарте завершился белорусско-индонезийский бизнес-форум, по итогам которого стороны подписали пакет контрактов и соглашений. Что касается программы официального визита Александра Лукашенко в Инодонезию, то она насыщенная. Запланированы переговоры белорусского лидера с Президентом Индонезии – в узком и расширенном составах. Лидеры обсудят развитие торгово-экономического, промышленного, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия. Ожидается и подписание ряда двусторонних документов.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Все развивается по тому плану, который мы наметили с нашими индонезийскими друзьями. Торгово-экономическое сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Если вы видите, нигде не пересекается, то есть оно взаимодополняемое. Мы поставляем сюда то, что нужно Индонезии, и то, чего здесь нет, и наоборот. Мы очень довольны, как прошел белорусско-индонезийский форум. И я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности для сотрудничества.

Тем более, что в рамках визита нашего главы государства утверждается на уровне глав государств дорожная карта нашего сотрудничества, которая прописывает очень детально все направления сотрудничества – от гуманитарного до торгово-экономического. И является прикладным документом как для индонезийской стороны, так и для белорусской.

Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и четвертая по численности населения страна на планете. Более 280 миллионов потенциальных потребителей делают этот рынок одним из самых перспективных для белорусского экспорта.