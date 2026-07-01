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Лукашенко: Беларусь готова развивать равноправный диалог с Канадой

01 июля 2026 07:58
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Мира, согласия и благополучия. Такие пожелания адресовал Президент Беларуси народу Канады, где сегодня, 1 июля, отмечают праздник независимости. Путь к ней страна начала ровно 159 лет назад с Провозглашения Канадской конфедерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: Беларусь готова развивать равноправный диалог с Канадой-2

«Искреннее стремление беречь и укреплять суверенитет как одну из высочайших ценностей объединяет белорусов и канадцев. Мы высоко ценим опыт гуманитарного взаимодействия, который существует между нашими народами. Уверен, развитие равноправного диалога, к которому Беларусь всегда готова, откроет новые горизонты в реализации совместного потенциала», – подчеркнул Президент.

Также, обращаясь к народу Канады, глава государства добавил: «Будем рады приветствовать вас в гостеприимной Беларуси».

# Александр Лукашенко # Канада # Беларусь-Канада

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