Торжественный выпуск офицеров состоялся в военно-медицинском институте БГМУ

В ближайшее время все они пополнят ряды Вооруженных Сил, Государственного пограничного комитета и Департамента исполнения наказаний. В институте подчеркивают: подготовка офицеров-медиков включает не только профильные дисциплины, но и практику в военных госпиталях и подразделениях. Обладатель золотой медали лейтенант Павел Сенько еще сразу после поступления решил учиться только на отлично.

Павел Сенько, выпускник военно-медицинского института БГМУ: С каждым сданным экзаменом у меня все больше и больше прибавлялось уверенности. Я понимал, что предметы действительно интересные. Если я хочу выполнить свое обещание, то нужно очень много для этого стараться, очень много делать. Помню до сих пор, что вот в этих наших читальных комнатах я до самого конца сидел, уже все шли спать. Я до самого последнего момента изучал все предметы, которые нам задавали, все домашние задания делал, в анатомичке эти косточки все изучал и военную стезю не забывал.

Александр Малюх, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси:

Военные врачи – это люди особой формации. Люди, которые способны выполнять свои задачи как в мирное, так и в военное время. Это люди, которые подготовлены и люди, которые готовы принять грамотное, быстрое, уверенное решение для спасения будто пострадавшего военнослужащего либо представителей из числа гражданских.

После вручения дипломов офицеры приняли поздравления от командования и преподавателей. В институте отмечают: выпускники готовы к службе в подразделениях, где требуются знания военной медицины, работа в полевых условиях и умение действовать в составе силовых структур. Новые офицеры приступят к исполнению обязанностей уже в ближайшие недели.