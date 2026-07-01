В Вилейском районе развернулся XXI республиканский полевой лагерь «Спасатель»

В Вилейском районе собрались лучшие юные спасатели страны. Кемпинг «Клевое место» на несколько дней превратился в тренировочную базу – здесь стартовал XXI полевой лагерь «Спасатель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За победу борются 8 команд. Это лидеры областных этапов, сборная Минска и воспитанники Лицея МЧС. Возраст участников – от 14 до 16 лет. Накануне подростки прошли первое испытание – конкурс «Палаточный городок». Жюри оценивало скорость обустройства быта, слаженность и креативность. Лучшей в этом туре стала сборная Гродненской области.

Александра Уронич, участник команды Гродненской области: Мы уже продемонстрировали свой палаточный городок. У нас была тема «Безопасная Беларусь». Я считаю, что наша команда очень хорошо раскрыла эту тему. Мы также почтили память наших героев, которые помогали людям, спасали людей. Мы показали, что мы народ, который гордится своей родиной и историей, и что мы за безопасность в нашей стране.

Николай Делендик, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Университета гражданской защиты МЧС:

Республиканский полевой лагерь «Спасатель» – это уникальный конкурс, который воплотил в себе как военно-патриотические слеты, так и творческие конкурсы, направленные на формирование культуры безопасности жизнедеятельности. И самое примечательное, что здесь ребята приобретают не только знания и навыки безопасной жизнедеятельности, безопасного поведения в быту, но и приобретают друзей.

Юным спасателям еще предстоит пройти туристическую полосу, сдать зачеты по стрельбе, медицине и боевому развертыванию. Чтобы пройти эти этапы, одних знаний и силы мало. Решающей станет взаимовыручка – главное качество в команде МЧС.