«Девичник» для милых дам! Худрук Молодёжного театра эстрады рассказала о программе к 8 Марта
С новостями о новой праздничной программе. В преддверии 8 Марта в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришла художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.
Александр Меженный, ведущий:
Поговорим про концерт, который ожидается в Дворце Республики, потому что наши женщины достойны самого лучшего, а тут такая возможность увидеть всю красоту и наших белорусских артистов на сцене, очаровательных женщин в зале. Что ожидается от этого концерта? Он уже не в первый раз проходит в нашей стране. В чем отличие этого праздника от предыдущих?
Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
Интересное название у концерта – «Девичник», и он имеет свою историю. Будет театральный концерт, потому что в нем есть сюжет, есть главные герои – это девушки, которые вдруг решили устроить себе девичник на прекрасный праздник 8 Марта и отправляются в такое путешествие. И там будет, конечно, романтика, будут свидания, будут встречи. И самые-самые любимые женщинам прозвучат хиты от наших любимых артистов эстрады.
Александр Стасевич, ведущий:
Кто же из артистов придет порадовать зрителя?
Владислава Артюковская:
У нас самые, конечно, интересные будут программы. Это ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр», Гюнешь, Жанет, Александра Гайдук, Анна Благова с ее новым хитом прозвучит. И многие-многие другие артисты, как Евгений Ермолкович и Александра Мелех, тоже смогут презентовать свой новый хит. Многие другие артисты покажут свое творчество.
Юлия Самусенко, ведущая:
А как вообще пришла идея создать тот самый «Девичник»?
Владислава Артюковская:
Мы всегда каждый год ищем новое название, новую форму. В этом году мы решили, что наши девушки сами лучше знают, что для них будет лучшим на этот праздник. Поэтому девичник, когда женщины собираются, они лучше всего придумывают, что для них подарить. А мужчины обычно говорят – ты, пожалуйста, пришли мне артикул, номер, я все закажу, главное – вот этот подарок. Вот этот подарок – самый долгожданный.
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