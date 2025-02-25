«Девичник» для милых дам! Худрук Молодёжного театра эстрады рассказала о программе к 8 Марта

С новостями о новой праздничной программе. В преддверии 8 Марта в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришла художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская. Александр Меженный, ведущий:

Поговорим про концерт, который ожидается в Дворце Республики, потому что наши женщины достойны самого лучшего, а тут такая возможность увидеть всю красоту и наших белорусских артистов на сцене, очаровательных женщин в зале. Что ожидается от этого концерта? Он уже не в первый раз проходит в нашей стране. В чем отличие этого праздника от предыдущих?

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:

Интересное название у концерта – «Девичник», и он имеет свою историю. Будет театральный концерт, потому что в нем есть сюжет, есть главные герои – это девушки, которые вдруг решили устроить себе девичник на прекрасный праздник 8 Марта и отправляются в такое путешествие. И там будет, конечно, романтика, будут свидания, будут встречи. И самые-самые любимые женщинам прозвучат хиты от наших любимых артистов эстрады.

Александр Стасевич, ведущий:

Кто же из артистов придет порадовать зрителя? Владислава Артюковская:

У нас самые, конечно, интересные будут программы. Это ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр», Гюнешь, Жанет, Александра Гайдук, Анна Благова с ее новым хитом прозвучит. И многие-многие другие артисты, как Евгений Ермолкович и Александра Мелех, тоже смогут презентовать свой новый хит. Многие другие артисты покажут свое творчество.