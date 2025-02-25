Беларусь и Куба намерены расширить сотрудничество в области фармацевтики

Беларусь и Куба намерены активизировать взаимодействие в области фармацевтики. Эту тему 25 февраля обсуждали в Палате представителей на заседании рабочих групп по сотрудничеству. Поднимались вопросы создания законодательных механизмов, необходимых для эффективной работы совместного белорусско-кубинского фармпредприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом фармацевтика – одна из самых перспективных точек взаимного роста для наших стран. Куба известна качеством своих медпрепаратов. Они составляют основной объем импорта в нашу страну. Партнеры готовы добавить в список поставок восемь новых позиций, сейчас они на стадии регистрации. Беларусь, в свою очередь, будет экспортировать порядка 60-ти наименований лекарственных средств. Для нашей страны это возможность масштабировать продажи на весь латиноамериканский регион.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

В сфере здравоохранения – это одна из самых развитых отраслей наших отношений. Мы продолжаем наш путь. Здесь был премьер-министр Кубы в конце 2023 года, встречался с Александром Григорьевичем и с другими представительными лицами Беларуси. Мы наметили разные пути, дорожные карты. Уже обсуждаем конкретику. Этот визит обозначает качественный скачок наших двусторонних отношений в области здравоохранения.

Но не только в сфере здравоохранения Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество. Сельское хозяйство, спорт, туризм и образование также в списке приоритетных направлений. Более детально эти вопросы обсудят весной – в мае на Кубе пройдет заседание Межправкомиссии по сотрудничеству.