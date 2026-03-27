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Новости по тегу #Владислава Артюковская

Эту премьеру ждали все – опера Верди «Набукко» вернулась в репертуар Большого театра
27 марта 2026 17:18

Эту премьеру ждали все – опера Верди «Набукко» вернулась в репертуар Большого театра

Что необычного будет в новом этапе марафона «Разам з мастацтвам»? Владислава Артюковская раскрыла секреты
11 марта 2025 09:35

Что необычного будет в новом этапе марафона «Разам з мастацтвам»? Владислава Артюковская раскрыла секреты

«Девичник» для милых дам! Худрук Молодёжного театра эстрады рассказала о программе к 8 Марта
25 февраля 2025 14:34

«Девичник» для милых дам! Худрук Молодёжного театра эстрады рассказала о программе к 8 Марта

Что посмотреть с ребёнком в Молодёжном театре. Анонс новогодних спектаклей
04 января 2025 13:55

Что посмотреть с ребёнком в Молодёжном театре. Анонс новогодних спектаклей

05 сентября 2012 14:25

В Минске открыли гостиницу в стиле эпохи Ренессанс