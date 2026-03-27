Новости по тегу #Владислава Артюковская

Создатели нынешней версии ставили задачу передать все оперные страсти с психологической достоверностью.
Молодежный театр эстрады при поддержке Министерства культуры Беларуси дал старт новому этапу общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам» – «Слава Пераможцам!»
Интересные будут программы. Это ансамбль «Верасы», шоу «Аллюр», Гюнешь, Жанет, Александра Гайдук, Анна Благова с самым ее новым хитом.
За впечатлениями предлагаем отправиться на детские новогодние спектакли. Выбор представлений огромный.
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