В Молодечно назвали победителей областного этапа 8-го смотра-конкурса «Здравствуй, мир!»

На сцене Дворца культуры лучшие коллективы, оркестры и ансамбли, представители всех районов и города Жодино. Всего 70 ярких номеров хореографического, вокального и театрального профиля. Также была представлена выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Выполнены они в традиционных, а также современных видах и техниках. На полотнах юные таланты отобразили историю и достижения страны.

Фадей Пехута, участник образцового ансамбля народной музыки «Шчабятуха» Сеницкой средней школы имени Я. Купалы: Мы исполнили песню «Беларуская забава». Очень этому рады и что дарим людям радость.

Софья Зыц, солистка образцового театра песни «Орфей» Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи Жодино: Мы приехали с песней гостьи из будущего «Прекрасное далеко» в новой, современной аранжировке. Наш коллектив поет песни разных тематик, и, естественно, там преобладают песни на тему Беларуси: «Моя Родина», «Малая родина».

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

Каждый конкурс – это возможность показать себя, реализовать. Мы видим, как из года в год растут достижения детей, меняются подходы к коллективам, меняется видение и педагогических работников, и руководителей коллективов, чтобы действительно показать лучшее.

Лучшие получили награды. А самые достойные представят Минскую область на республиканском этапе конкурса, который состоится в марте.