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Новости по тегу #Концерт в Минске

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе
07 июня 2026 13:55

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга
25 мая 2026 19:54

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга

Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом
25 мая 2026 19:42

Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом
23 мая 2026 17:13

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов
15 мая 2026 11:48

«Молодежь пошла на концерты» – о слушателях рассказал главный дирижер оркестра народных инструментов

«Хорошки» снова на сцене Купаловского. Что готовит легендарный ансамбль
20 апреля 2026 14:13

«Хорошки» снова на сцене Купаловского. Что готовит легендарный ансамбль

Вместо песен Мота – закрытые двери! Кто продавал фальшивые билеты 14 февраля?
22 февраля 2026 17:08

Вместо песен Мота – закрытые двери! Кто продавал фальшивые билеты 14 февраля?

2026 год встретили ярко и красиво! Собрали главные моменты праздничной ночи в Минске
01 января 2026 16:43

2026 год встретили ярко и красиво! Собрали главные моменты праздничной ночи в Минске

Песни, танцы и стихи – вот чем удивляли зрителей участники инклюзивного проекта «Время зажигать звезды»
03 декабря 2025 11:37

Песни, танцы и стихи – вот чем удивляли зрителей участники инклюзивного проекта «Время зажигать звезды»

Гала-концерт фестиваля творчества людей с инвалидностью прошёл в Минске
03 декабря 2025 07:44

Гала-концерт фестиваля творчества людей с инвалидностью прошёл в Минске

От народной песни до современных хитов! Как проходит в Минске «Душевный фестиваль»
18 октября 2025 17:26

От народной песни до современных хитов! Как проходит в Минске «Душевный фестиваль»

Праздник музыки и ностальгии – в Минске пройдёт концерт «Душа народная»
18 октября 2025 08:38

Праздник музыки и ностальгии – в Минске пройдёт концерт «Душа народная»