Новости по тегу #Концерт в Минске

На сцену вышли лучшие молодые исполнители Минска. Среди них – лауреаты международных и республиканских фестивалей. Юные артисты совместно с профессиональным оркестром исполнили популярные композиции.
«Лучшие учащиеся минских музыкальных школ искусств имеют уникальную возможность выступать в сопровождении профессионального нашего национального коллектива».
Зайти на сайт Мингорисполкома, где указаны все площадки. Не потеряться во всем этом разнообразии, найти по вкусу направление музыки.
В Минске официально стартовал летний музыкально-туристический сезон.
«У нас абонемент продается за год. Мы сейчас выпустили абонемент следующего года. Когда мы только выложили его месяц назад, через неделю я смотрю – 800 нет больше, все продано».
23 апреля легендарный ансамбль представит программу «Весна в Купаловском».
Некоторым минчанам, кто хотел провести праздник всех влюбленных на концерте российского исполнителя, вместо этого пришлось обращаться в милицию.
Только в Минске народные гуляния прошли на 20 площадках. У главной елки страны люди собрались, чтобы послушать праздничное обращение Президента. А возле Дворца Спорта до раннего утра шел масштабный концерт, работала ярмарка с угощениями и сувенирами.
Сегодня в Беларуси около 6 % жителей имеют инвалидность. Но эта цифра не статистика, а люди с их мечтами и талантами. Ярким доказательством этому стал инклюзивный проект «Время зажигать звезды», который прошел во Дворце культуры железнодорожников.
Каждый год участники фестиваля доказывают, что испытания и трудности не останавливают их стремление к творчеству.
Во Дворце спорта проходит концерт-дискотека. Настоящий праздник для тех, кто соскучился по песням 90-х и 2000-х.
Концерт «Душа народная» начнется в 15:00. Вечером в этом же зале – масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио».
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