Новости по тегу #8 Марта

Как бы то ни было, сегодняшний праздник – это большой труд сотен людей: от фермеров, вырастивших целые цветочные плантации, до мужчин, которые этим утром стали чуть-чуть романтиками.
Какими событиями запомнился день 8 Марта и как в Год белорусской женщины чествовали тех, кто дарит жизнь и хранит традиции.
Всем участницам вручили заслуженные медали. И, конечно, символ праздника – цветы.
Для зрителей пели супер-финалисты проекта «Фактор.бай», а также известные артисты, чьи имена уже вписаны в историю белорусской музыки.
Активисты БРСМ вышли на улицы столицы, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с Днем женщин
Беларусь заранее готовилась ко Дню женщин. В каждом регионе страны развернулись цветочные базары. Только в Минске определены 182 площадки по продаже главных символов праздника – тюльпанов.
Видеоролик набирает популярность в соцсетях. Белоруски активно лайкают видео и делятся им со своими знакомыми. Как говорят сами спасатели, для них важно не просто поздравить, а подарить тепло, внимание и искреннюю благодарность.
Цветочный марафон в самом разгаре, ведь Международный женский день – это повод выразить признательность женщинам. В очередях стоят сыновья, выбирающие нежные цветы для матерей в знак благодарности за заботу.
В зале собрались представительницы Белорусской общественной организации солдатских матерей, ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Фонда социальной защиты вдов.
Международный женский день отмечают 8 марта не только в Беларуси, но и во многих странах. Своим появлением праздник обязан Кларе Цеткин.
Формирование культурного суверенитета и укрепление национальной идентичности невозможны без осознания вклада всех, кто на протяжении десятилетий создавал духовный фундамент страны.
«Неспроста Женский день именно в первые весенние дни, когда распускается природа, когда прекрасная погода».
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