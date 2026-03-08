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Новости по тегу #8 Марта

Их график расписан по минутам – побывали в цветочных оранжереях и мастерских флористов
08 марта 2026 17:18

Их график расписан по минутам – побывали в цветочных оранжереях и мастерских флористов

Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи
08 марта 2026 16:40

Тонкие струны семейной идиллии. Посмотрели, как живут многодетные семьи

На старт вышли около 3 тысяч участниц! Как прошел «Красивый забег» в Минске?
08 марта 2026 14:30

На старт вышли около 3 тысяч участниц! Как прошел «Красивый забег» в Минске?

Музыка под открытым небом! Большой концерт ко Дню женщин прошел у Дворца спорта в Минске
08 марта 2026 14:25

Музыка под открытым небом! Большой концерт ко Дню женщин прошел у Дворца спорта в Минске

Активисты БРСМ поздравляют белорусок с 8 Марта
08 марта 2026 14:12

Активисты БРСМ поздравляют белорусок с 8 Марта

Цветочные базары в каждом регионе страны! Как в Беларуси отмечают Международный женский день?
08 марта 2026 11:04

Цветочные базары в каждом регионе страны! Как в Беларуси отмечают Международный женский день?

Сотрудники МЧС креативно поздравили белорусок с 8 Марта
08 марта 2026 10:49

Сотрудники МЧС креативно поздравили белорусок с 8 Марта

Цветочный марафон в столице! В Минске определены 182 площадки по продаже тюльпанов
08 марта 2026 08:58

Цветочный марафон в столице! В Минске определены 182 площадки по продаже тюльпанов

В Центральном доме офицеров в Минске состоялся прием ко Дню женщин
08 марта 2026 08:48

В Центральном доме офицеров в Минске состоялся прием ко Дню женщин

Международный женский день. Как отмечают 8 Марта по всему миру?
08 марта 2026 08:25

Международный женский день. Как отмечают 8 Марта по всему миру?

В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации
08 марта 2026 07:48

В Минске обсудили миссию женщин в сохранении культурного кода нации

«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта
08 марта 2026 07:24

«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта