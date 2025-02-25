Я не строгий совершенно, даю возможность парню быть хулиганом – многодетный отец

Андрей Токарев, отец 3-х детей, предприниматель:
У нас разница с супругой в девять лет, и еще до того, как она поступала в колледж, у меня были просьбы, что, может быть, давай родим. Но момент какой был? Она хотела учиться и, соответственно, это немножко мешало. Но так как я познакомился с девушкой, которая значительно младше меня была (мне был 27, а ей 19), то пришлось выполнять вот такое условие.
Супруга подарила мне шапочку детскую, я не совсем понимал, что это означает, но примерно через три дня до меня дошло. Я позвонил супруге и говорю: «Сейчас идет дождь». Я плакал. После этого мы поженились и появилась у нас Любаша.
Андрей Токарев:
Я не строгий совершенно отец, то есть я даю возможность парню быть хулиганом: если он сделал что-то плохое, то взял со своих денег, заплатил, поменял стекло. Какие проблемы? А если упадет? Я своим так и говорил: «Должен упасть». Синяк – ничего страшного, царапина – да вообще плевать. Мальчик должен играть с опасностью, девочка должна какие-то свои функции выполнять, но когда у нас вот это одергивание мамаш происходит по поводу того, что моя деточка упала и коленочку разбила. Каких мы мужчин получим? Потом мы получаем ситуацию, как мать к 18 годам думает о том, как парня от армии отмазать.
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