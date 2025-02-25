Я не строгий совершенно, даю возможность парню быть хулиганом – многодетный отец

Андрей Токарев, отец 3-х детей, предприниматель:

У нас разница с супругой в девять лет, и еще до того, как она поступала в колледж, у меня были просьбы, что, может быть, давай родим. Но момент какой был? Она хотела учиться и, соответственно, это немножко мешало. Но так как я познакомился с девушкой, которая значительно младше меня была (мне был 27, а ей 19), то пришлось выполнять вот такое условие.

Супруга подарила мне шапочку детскую, я не совсем понимал, что это означает, но примерно через три дня до меня дошло. Я позвонил супруге и говорю: «Сейчас идет дождь». Я плакал. После этого мы поженились и появилась у нас Любаша.