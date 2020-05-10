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Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома

10 мая 2020 16:46
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Новости Беларуси. Сегодня так часто можно слышать о попытках перекроить историю этой страшной войны. Но есть воспоминания, есть архивное видео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И документы, которые были представлены на Нюрнбергском процессе.

Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома-1

Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома-3

Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:
На Нюрнбергском процессе говорилось о расстреле детей из Домачевского детского дома. Вместе с детьми на место казни поехала их молодая воспитательница Полина Грахольская. Когда дети почувствовали, что их ожидает, они стали кричать, плакать. Детей, стариков бросали в ров и засыпали живыми. А потом по этим могилам проходили немецкие грузовые машины, по несколько раз.

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Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома-6

Романовский – один из героев документального фильма СТВ специально к 75-летию Победы «Дети войны». Сегодня его можно посмотреть на YouTube. В четыре года он остался без мамы. Ее убили на глазах у ребенка. И таких историй сотни и тысячи.

Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома-9

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# Великая Отечественная война # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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