Детей, стариков бросали в ров, потом проходили немецкие машины. Как казнили воспитанников Домачевского детдома

Новости Беларуси. Сегодня так часто можно слышать о попытках перекроить историю этой страшной войны. Но есть воспоминания, есть архивное видео, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И документы, которые были представлены на Нюрнбергском процессе.

Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:

На Нюрнбергском процессе говорилось о расстреле детей из Домачевского детского дома. Вместе с детьми на место казни поехала их молодая воспитательница Полина Грахольская. Когда дети почувствовали, что их ожидает, они стали кричать, плакать. Детей, стариков бросали в ров и засыпали живыми. А потом по этим могилам проходили немецкие грузовые машины, по несколько раз. Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»